В Алтайском ГУ МВД рассказали о полицейском, погибшем в ДТП на трассе

Погибшим полицейским в ДТП на трассе в Кытмановском районе оказался 23-летний сержант Дмитрий Цорн. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей — он работал на посту внутренней охраны изолятора временного содержания отдела МВД «Кытмановский».

Цорн родился 4 июля 1998 года в селе Сосновый Лог Кытмановского района Алтайского края. В 2017 году окончил Барнаульский лицей железнодорожного транспорта. После армии, в марте 2019 года, поступил на службу в органы внутренних дел на должность полицейского, «на которой честно и добросовестно трудился по настоящее время. Жизнь молодого сотрудника полиции унесло трагическое ДТП».

Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны руководства и личного состава органов внутренних дел Алтайского края. Глава ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, весь состав полиции Алтайского края, а также Алтайский краевой Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск выразили соболезнования семье.

Напомним, смертельное ДТП произошло утром 18 февраля. По данным следствия, водитель за рулём Renault Kangoo нарушил ПДД и, не убедившись в безопасности, начал обгон движущихся в попутном направлении легкового и грузового автомобилей.

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Выехав на встречную полосу, 60-летний заринец совершил столкновение с Mazda Familia, в которой находились следователь Заринского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю, Цорн и гражданское лицо.

В результате ДТП полицейский скончался на месте происшествия, следователь СК с множественными переломами и травмой живота в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Пассажир Mazda и водитель Renault также госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В отношении водителя Renault возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).