В Барнаул привезли первую партию конструкций для стелы «Город трудовой доблести»

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В Барнаул привезли первые части металлоконструкции для установки стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с контрактом металлический каркас будущей стелы изготавливается на специализированном предприятии в Москве. Такая практика распространена среди многих российских городов, удостоенных почётного звания „Город трудовой доблести“», — сказано в сообщении.

Детали разгрузили в том месте, где будет устанавливаться стела, а к установке подрядчик приступит тогда, когда на месте будут все части конструкции.

Сейчас рабочие проводят облицовку гранитом стилобатной части стелы.