В Барнаул привезли первую партию конструкций для стелы «Город трудовой доблести»
Металлический каркас будущей стелы изготавливается на специализированном предприятии в Москве
10 октября 2022, 10:55, Илья Звягинцев
Фото: barnaul.org
В Барнаул привезли первые части металлоконструкции для установки стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В соответствии с контрактом металлический каркас будущей стелы изготавливается на специализированном предприятии в Москве. Такая практика распространена среди многих российских городов, удостоенных почётного звания „Город трудовой доблести“», — сказано в сообщении.
Детали разгрузили в том месте, где будет устанавливаться стела, а к установке подрядчик приступит тогда, когда на месте будут все части конструкции.
Сейчас рабочие проводят облицовку гранитом стилобатной части стелы.
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