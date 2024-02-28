Пассажир рассказал, что происходило в самолете, с которого высадили экс-депутата АКЗС
Из-за споров бывшего парламентария с экипажем и вызова полиции вылет задержали на полчаса
28 февраля 2024, 19:45, ИА Амител
Пассажир авиарейса Барнаул – Москва, с которого накануне ссадили экс-депутата АКЗС Артака Махсудяна, рассказал об инциденте. Как сообщает "КП-Барнаул", мужчина отметил, что из-за споров бывшего парламентария с экипажем и вызова полиции вылет задержали на полчаса.
"Когда зашел в салон и увидел этого человека, первой мыслью было: только бы он не со мной рядом сидел – такой уж он огромный казался. Потом, когда тучный мужчина сел в другом месте, я не позавидовал его соседям. Один аж в иллюминатор вжался. Вскоре начался в их крыле конфликт", – рассказал пассажир.По его словам, стюардессы что-то говорили Махсудяну, а "этот крупный мэн шумел и бурчал в ответ". Через некоторое время в салон вошли два полицейских с протоколами.
"Этот недовольный человек встал и ушел в сторону кабины пилотов. Там никого не дождался и уже более спокойный забрал вещи и вышел с полицейскими. Все эти разборки продолжались до получаса", – сказал мужчина.Напомним, что сам Махсудян заявил, что собирается жаловаться на авиакомпанию "Победа" в МВД и прокуратуру.
22:28:29 28-02-2024
правильно а то чиновники такие заработанные что уже в кресло не влазят а что от них другие страдают им наплевать...
02:16:41 29-02-2024
Правильно! В шею гнать его! Отожрался на народные деньги, ажна в кресло не влизиет! Неприкосновенность ему подавай! Кукиш! Скрутили и под сраку с трапа. Избранничек народный!
07:12:24 29-02-2024
Алехандро Бздонский (02:16:41 29-02-2024) Правильно! В шею гнать его! Отожрался на народные деньги, аж... С твоей культурой речи ты лучше молчал бы.
12:32:35 29-02-2024
Sir (07:12:24 29-02-2024) С твоей культурой речи ты лучше молчал бы. ... А ты с твоей речью езжай в Эривань.