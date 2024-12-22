Почти 23 тысячи случаев заражения ОРВИ выявили в Алтайском крае за неделю
Грипп нашли у трех пациентов
22 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
Фото: Mark König / unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 9 по 15 декабря выявили 22,6 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Это ниже результата прошлой недели на 5,6%.
Также зарегистрировали три случая заражения вирусом гриппа В. О состоянии заболевших не уточняется.
Всего в крае от гриппа привили 1,068 млн человек, это 50,5% населения.
09:01:38 22-12-2024
От этих прививок подальше держаться