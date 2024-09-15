Подвал барнаульской многоэтажки затопило из-за прорыва трубы

Жильцы надеются, что их проблему решат оперативно

15 сентября 2024, 18:45, ИА Амител

Прорыв трубы произошел в доме на Пролетарской, 188, в Барнауле. Об этом рассказали подписчики сообщества Barnaul22.

По словам местных, прогнившие трубы прохудились, вода хлынула в помещение и залила его. Сначала был прорыв канализации, теперь – труб горячего водоснабжения.

"У УК выходной. Аварийная служба отключила горячую воду, а на просьбы о помощи пожелали спокойной ночи. На детской площадке бегают крысы, спасаясь из подвала от потопа", – рассказали жильцы.

Люди добавили, что в городской администрации знают о проблеме. Барнаульцы надеются, что их проблему решат оперативно.