В Барнауле исполнили мечту пятилетнего мальчика, прислав к нему Деда Мороза на КамАЗе

Для организации сюрприза среди водителей даже провели кастинг

05 января 2026, 13:00, ИА Амител

Деда Мороз на КАМАЗе / Кадр из видео: "Вести Алтай"

В Барнауле в рамках благотворительной акции "Елка желаний" была исполнена необычная мечта пятилетнего Богдана, который обожает грузовики КамАЗ. Мальчик загадал на Новый год хотя бы игрушечную машину, но волонтеры и водители решили превратить его желание в настоящее чудо.

Как сообщает телеканал "Вести Алтай", председатель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова сняла шар с пожеланием мальчика. Для организации сюрприза среди водителей даже провели кастинг, чтобы выбрать лучшего исполнителя роли Деда Мороза, и совместными усилиями превратили настоящий КамАЗ в сказочный транспорт.

Несмотря на то, что новогодняя ночь уже прошла, акция "Елка желаний" продолжается. Ее организаторы подчеркивают, что взрослые будут исполнять детские мечты до конца февраля, даря радость детям и возвращая веру в чудеса.