Партия ЕР выступила за открытие семейных комнат при вузах

Повышению эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формированию каталога практик предоставления социальной помощи им было посвящено заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Об этом сообщает сайт партии ER.ru.

Анна Кузнецова сообщила, что комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки молодым семьям являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и Республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — сообщила она.

При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, её получают, подчеркнула Анна Кузнецова. В среднем по регионам за 2018-2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить. Остальные воспользоваться мерами поддержки не смогли.

По её словам, для решения проблем в этой сфере в первую очередь необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идёт об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Эти инициативы «Единой России» получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей.

По словам замминистра науки Григория Гурова, подобные практики уже есть в ряде регионов, в частности в Волгоградской области и в Башкирии — на базе Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы. Помимо мобильного детсада, на базе вуза открыли центр дополнительного образования, центр семейного образования, а также отдельную группу семейного образования уже для первоклассников, кто ходил в сад ранее.

Замминистра науки подчеркнул, что необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т.д.

«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», — подчеркнул он, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.

Инициативы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи одобрили и в Минтруде. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остаётся материнский капитал.

«Вместе с „Единой Россией“ мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы», — отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

В Алтайском крае реализуется ряд мер поддержки молодых семей. Одна из основных — это обеспечение жильём. Как рассказала председатель комитета Алтайского краевого Заксобрания по социальной занятости и защите населения, координатор проекта «Крепкая семья», член фракции «Единая Россия» Ирина Солнцева, за годы реализации краевой подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём население Алтайского края» удалось улучшить жилищные условия более 10000 молодых семей.

«Ещё одной важной мерой поддержки молодых семей является предоставление единовременной выплаты студенческим семьям при рождении первого ребёнка в размере 5 тысяч рублей, при рождении второго и последующих детей — 10 тысяч рублей. Особое внимание мы уделяем социальной поддержке многодетных семей. Кроме ряда социальных выплат, им предоставляется региональный материнский капитал в размере 59 907 рублей с ежегодной индексацией, бесплатные земельные участки», — рассказала Солнцева.

В настоящее время по инициативе регионального координатора проекта «Крепкая семья», совместно с фракцией «Единая Россия» проводится работа над принятием поправок, которые позволят получать денежную выплату вместо земельного участка.

В заключение Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности. Озвученные на заседании комиссии «Единой России» инициативы будут проработаны с экспертами.