Песков заявил, что Путин «спит спокойно» на фоне событий в Донбассе

Президент России Владимир Путин спит спокойно на фоне событий в Донбассе. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы государства отметил, что спит «не менее спокойно». Затем, после небольшой паузы добавил: «Но чутко».

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что в Донбасс для подготовки диверсий прибыли группы спецназовцев Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его утверждению, в районы Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли две группы отдельного центра специального назначения Сил специальных операций «Запад».