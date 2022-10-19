Режим военного положения ввели в четырех регионах России
Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех регионах России. Об этом заявил во время совещания с представителями Совбеза РФ.
Военное положение введено на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Также Путин объявил о том, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
В России также создадут специальный координационный совет, который возглавит глава Кабмина Михаил Мишустин.
Военное положение — это особый правовой режим, который вводится по указу президента, если в отношении России проявлена агрессия или есть непосредственная угроза.
Подробное о том, что такое режим «военного положения» — в материале amic.ru.