В ЛДПР заявили, что Жириновский идет на поправку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идёт на поправку, однако пока ему ещё требуется наблюдение врачей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

«Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют тёплые слова на его имя», — добавил Нилов.

Напомним, Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля. Некоторые источники писали о поражении 50-75% лёгких, однако в Минздраве состояние политика оценили как стабильное.

Отметим, что Жириновский вакцинировался от ковида уже восемь раз — политик объяснял это тем, что его антитела снижаются уже через два месяца после вакцинации.