В России разрешили проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Документ размещён на портале правовой информации.

В нём сказано, что граждане, несущие такую службу в рядах ВС РФ, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.

В то же время в случае мобилизации их могут направить для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ и других воинских формирований.

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Вопрос дня Правда ли, что россиянам разрешат проходить альтернативную службу вместо мобилизации?

О начале частичной мобилизации президент Путин объявил 21 сентября. Спустя пять недель, 28 октября, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по призыву резервистов.

4 ноября российский лидер заявил, что в стране мобилизовали 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.