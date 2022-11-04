В России разрешили проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации
Но есть нюанс
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. Документ размещён на портале правовой информации.
В нём сказано, что граждане, несущие такую службу в рядах ВС РФ, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.
В то же время в случае мобилизации их могут направить для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ и других воинских формирований.
Правда ли, что россиянам разрешат проходить альтернативную службу вместо мобилизации?
О начале частичной мобилизации президент Путин объявил 21 сентября. Спустя пять недель, 28 октября, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по призыву резервистов.
4 ноября российский лидер заявил, что в стране мобилизовали 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.