Зюганов: всем придется надеть шинели, если Россия не выполнит задачи спецоперации
Лидер КПРФ заявил о необходимости достижения целей спецоперации РФ на Украине
Если Россия не сможет выполнить поставленные президентом РФ задачи по демилитаризации и денацификации Украины, то россиянам придётся надеть шинели, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с членами Молодёжного парламента, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил стратегию, которую единогласно поддержали в обеих палатах парламента — Государственной Думе и Совете Федерации, а также в Совете Безопасности. Эта стратегия заключается в борьбе с нацизмом и «бандеровщиной», а также демилитаризации соседнего государства.
Лидер компартии добавил, что «строить всё остальное» нужно будет уже после выполнения поставленных задач спецоперации.
Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Среди заявленных целей значатся денацификация и демилитаризация Украины. Эта военная операция вызвала бурную реакцию мирового сообщества. В частности, страны Европейского союза, Соединённые Штаты Америки, Япония и ряд других государств объявили о введении нескольких пакетов санкций в отношении России. Ряд крупных международных компаний либо полностью прекратили, либо приостановили бизнес-деятельность на территории России.