Зюганов: всем придется надеть шинели, если Россия не выполнит задачи спецоперации

Если Россия не сможет выполнить поставленные президентом РФ задачи по демилитаризации и денацификации Украины, то россиянам придётся надеть шинели, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с членами Молодёжного парламента, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин объявил стратегию, которую единогласно поддержали в обеих палатах парламента — Государственной Думе и Совете Федерации, а также в Совете Безопасности. Эта стратегия заключается в борьбе с нацизмом и «бандеровщиной», а также демилитаризации соседнего государства.

Лидер компартии добавил, что «строить всё остальное» нужно будет уже после выполнения поставленных задач спецоперации.

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Специальная военная операция на территории Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Среди заявленных целей значатся денацификация и демилитаризация Украины. Эта военная операция вызвала бурную реакцию мирового сообщества. В частности, страны Европейского союза, Соединённые Штаты Америки, Япония и ряд других государств объявили о введении нескольких пакетов санкций в отношении России. Ряд крупных международных компаний либо полностью прекратили, либо приостановили бизнес-деятельность на территории России.