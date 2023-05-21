Пожилую женщину сбили на ВРЗ
По словам очевидцев, она не глядя выбежала на дорогу
21 мая 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Пожилая женщина попала под колёса автомобиля на ВРЗ. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Женщина не глядя выбежала на дорогу возле "Разноторга". Отмечается, что она не посмотрела из-за припаркованных машин и попала под колёса Subaru.
Также очевидцы добавили, что до пешеходного перехода от места аварии было около 20-30 метров.
Пострадавшая жива.
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16:23:17 21-05-2023
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