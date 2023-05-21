Пожилую женщину сбили на ВРЗ

По словам очевидцев, она не глядя выбежала на дорогу

21 мая 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожилая женщина попала под колёса автомобиля на ВРЗ. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Женщина не глядя выбежала на дорогу возле "Разноторга". Отмечается, что она не посмотрела из-за припаркованных машин и попала под колёса Subaru.

Также очевидцы добавили, что до пешеходного перехода от места аварии было около 20-30 метров.

Пострадавшая жива.

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