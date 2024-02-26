Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Заторы наблюдаются по всему городу

26 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 26 февраля / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 26 февраля достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Транспорт движется очень медленно по Змеиногорскому и Павловскому трактам, а также по проспекту Космонавтов.

Кроме того, заторы наблюдаются улицах Попова, Малахова, Юрина, Матросова, Кутузова и ряде других.

Движение в том числе сковано и на центральных проспектах:

на Ленина – от "Пионера" до площади Октября;

на Строителей – от "Галактики" до пересечения с Красноармейским;

на Красноармейском – от Ползунова до Мамонтова.

По прогнозу, в понедельник в Барнауле до 9 градусов мороза и небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.