Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Заторы наблюдаются по всему городу
26 февраля 2024, 08:15, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 26 февраля / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 26 февраля достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.
Транспорт движется очень медленно по Змеиногорскому и Павловскому трактам, а также по проспекту Космонавтов.
Кроме того, заторы наблюдаются улицах Попова, Малахова, Юрина, Матросова, Кутузова и ряде других.
Движение в том числе сковано и на центральных проспектах:
- на Ленина – от "Пионера" до площади Октября;
- на Строителей – от "Галактики" до пересечения с Красноармейским;
- на Красноармейском – от Ползунова до Мамонтова.
По прогнозу, в понедельник в Барнауле до 9 градусов мороза и небольшой снег. На дорогах местами сохранится гололедица.
08:46:57 26-02-2024
Снежок выпал...