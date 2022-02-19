Фотошоп-мастер, который покорил интернет своими работами

32 года назад мир узнал, что такое Photoshop. Ведь 19 февраля 1990-го вышла первая официальная версия этой программы. И как не в этот день вспомнить самого смешного мастера фотошопа в интернете. Графический дизайнер Джеймс Фридман ведёт аккаунт в Twitter, в котором очень остроумно «исправляет» фотографии от интернет-пользователей.

«Эй, можешь, пожалуйста, сделать так, чтобы я стоял на Марсе и указывал на Землю?»

«Джеймс, можешь сделать, чтобы наша подруга была одного с нами роста?»

«Слушай, Джеймс, можешь сделать так, чтобы это выглядело как место преступления? Спасибо :)»

«Джеймс, сделай так, чтобы моя футболка выглядела не такой мятой».

«Привет, чувак! Сделай так, будто моя девушка поймала рыбу!»

«Привет, Джеймс. Сделай мне, пожалуйста, пляжное тело, которое могло бы сравниться с прекрасной физической формой моей жены!»

«Джеймс, а сделаешь так, чтобы за мной ехал поезд?»

«Привет, Джеймс. Я хочу поставить это фото на свою аватарку, но я хочу быть уверенным, что люди будут знать, кто из троих я. Я в синей футболке»

«Можешь прифотошопить мое лицо к этому телу?»

«Сделай мое лицо не таким круглым!»

«Привет, я хочу супербольшую грудь. Можешь помочь, пожалуйста? Спасиииибо»

«Привет, чувак! Зеркало было немного грязным, когда я себя фоткал. Можешь что-то с этим сделать?»

«Эй, Джеймс, а сделаешь так, как будто я размышляю над чем-то действительно важным?»