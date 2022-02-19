Народные приметы: как 19 февраля привлечь любовь, спасти мужа от пьянства и словить удачу

19 февраля на Руси отмечали День Вукола Телятника. В этот день народ вспоминал святителя Вукола — епископа малоазийской Смирнской церкви. В простонародье праздник называли Жуколы, Телятницы или Телятники. Что традиционно делали на Руси 19 февраля, читайте на amic.ru.

Чем прославился епископ Вукол?Согласно житию великомученика Поликарпа, Вукол был учеником евангелиста и апостола Иоанна Богослова, который и определил его епископом в Смирнскую церковь. Преподобный просвещал язычников, проводил обряды крещения и защищал свою паству от мрака ереси. После кончины святителя Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, к которому со всех концов света пошли слепые, больные и немощные в поисках исцеления.

Какие обычаи соблюдали на Руси на Вукола? 19 февраля внимание крестьян было приковано к стельным коровам. Хозяйки обращались с мольбами к покровителю телят Вуколу, чтобы февральский отёл прошёл удачно. Для крестьян это было самым важным событием, поэтому коров весь день обхаживали и говорили им ласковые слова. Рождённых в феврале телят в народе называли Жуколами — отсюда и ещё одно название праздника.



На Вукола тельных бурёнок досыта кормили самыми отборными кормами. Чтобы родилась тёлочка, на последнюю перед отёлом дойку скакали верхом на ухвате. Подойник при этом ставили только на землю, а не на лавку или стул.



Новорождённого телёнка тщательно обтирали, нашёптывая: «Дедушка домовой — хозяин мой. Возьми телёнка в соседушки. В обиду никому не давай, но и сам не обижай».



На Жуколы одинокие ходили в храм и просили Святых о второй половине и счастливой семейной жизни. Также в этот день было принято отвораживать неверного мужа от любовницы и отваживать от него друзей, которые склоняли к пьянству.

Что нельзя было делать на Жуколы? 19 февраля запрещалось гнать с порога хлева умывающуюся кошку. По преданию, она смывала боли с коровы, а значит, роды должны были пройти безболезненно и быстро.



По традиции, в период отёла никому ничего не давали из дома и не занимали денег. Считалось, что тогда из семьи уйдут счастье, удача и благополучие.



Нельзя было на Вуколу рассказывать о новорождённом телёнке и поглаживать его по спине — это сулило болезнь и скорую гибель животному.



А ещё запрещалось кричать на долго мычащую бурёнку. Считалось, что так она гонит из семьи несчастья, а если её остановить, беды останутся в доме.