В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В центре Донецка произошёл мощный взрыв. Как сообщает РИА Новости, в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР взорвался военный УАЗ.

Отмечается, что близлежащие объекты не повреждены. Пострадавших в инциденте нет.

Как сообщает Mash, взорванная машина — начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.