В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Взорвался военный УАЗ начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова
18 февраля 2022, 19:35
В центре Донецка произошёл мощный взрыв. Как сообщает РИА Новости, в нескольких десятках метров от здания Дома правительства ДНР взорвался военный УАЗ.
Отмечается, что близлежащие объекты не повреждены. Пострадавших в инциденте нет.
Как сообщает Mash, взорванная машина — начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Сам он не пострадал.
Комментарии
Новости партнеров