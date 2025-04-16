НОВОСТИТранспорт

Россию могут покинуть до десяти китайских автобрендов

Россияне стали предпочитать более известные марки

16 апреля 2025, 12:40, ИА Амител

Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Автомобиль уезжает в Китай / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

До десяти китайских автомобильных брендов могут уйти из РФ до конца 2025 года из-за низкой потребительской активности, избыточного предложения и конкуренции, сообщает "Коммерсант".

"По оценкам участников рынка, в этом году свернуть бизнес может до десяти марок, которые не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. Граждане все чаще предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с сервисом", – говорится в материале.

Отмечается, что прежде всего из России могут уйти такие китайские автобренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

Согласно данным "Автостата", в первом квартале текущего года в РФ продали 247 тысяч новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем в прошлом году.

Ранее amic.ru писал, что с января по март 2025 года в России закрылось 213 китайских автосалонов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (67 салонов).

Транспорт Россия Авто Китай

Комментарии 5

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Гость

13:07:22 16-04-2025

сервис нужен, запчасти нужны и цены пониже тогда и брать побегут

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Гость

13:54:40 16-04-2025

И пусть канают. Нам немцев с япошками подавай.

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Олег

15:03:35 16-04-2025

Неремонтопригодные, одноразовые, конструктора для тёплого климата.
Крузера по нормальной цене давайте!

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Свирепый Чарли

16:26:57 16-04-2025

Да и пес с ними.

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Гость

18:13:12 16-04-2025

ну и скатертью дорога! продают одним словом - побрякушки. позорники

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