Россиянка взыскивала с мужа алименты на несуществующего ребенка

Женщина развелась с мужем и только после решила наврать ему, что родила

12 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru
В Свердловской области местный житель несколько лет подряд отправлял финансовую помощь своей экс-возлюбленной, полагая, что помогает их общему ребенку, сообщает Telegram-канал "112".

Около семи лет назад отношения между Анастасией и Андреем прекратились. Вскоре после расставания Анастасия сообщила Андрею о появлении у них сына, и мужчина, не раздумывая, предложил материальную поддержку. Будучи заботливым отцом, он регулярно переводил деньги по просьбе Анастасии, не усомнившись в правдивости ее слов, хотя ни разу не видел даже фотографии ребенка.

Недавно Андрей вновь откликнулся на просьбу Анастасии, узнав, что мальчика временно поместили в детдом из-за финансовых трудностей матери. Однако перечислив 50 000 рублей, Андрей решил лично навестить сына. Прибыв в Серов и поговорив с местными, он был шокирован, узнав, что никакого ребенка на самом деле нет.

Андрей обратился в полицию. Анастасию обвиняют в мошенничестве, она признала свою вину.

Avatar Picture
Гость

15:10:08 12-11-2025

Вот твари какие )))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:10 12-11-2025

Сначала бросила, а потом кинула. Это всё что нужно знать про семейные отношения.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:01 12-11-2025

Эх , Андрюха Андрюха....

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:20 13-11-2025

Без лоха и жизнь плоха.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:26:07 13-11-2025

Лох не мамонт, не вымрет!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:28:31 13-11-2025

Если слышен денег шелест- то это лох идёт на нерест! (с)

  3 Нравится
Ответить
