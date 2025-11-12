Россиянка взыскивала с мужа алименты на несуществующего ребенка

Женщина развелась с мужем и только после решила наврать ему, что родила

12 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

В Свердловской области местный житель несколько лет подряд отправлял финансовую помощь своей экс-возлюбленной, полагая, что помогает их общему ребенку, сообщает Telegram-канал "112".

Около семи лет назад отношения между Анастасией и Андреем прекратились. Вскоре после расставания Анастасия сообщила Андрею о появлении у них сына, и мужчина, не раздумывая, предложил материальную поддержку. Будучи заботливым отцом, он регулярно переводил деньги по просьбе Анастасии, не усомнившись в правдивости ее слов, хотя ни разу не видел даже фотографии ребенка.

Недавно Андрей вновь откликнулся на просьбу Анастасии, узнав, что мальчика временно поместили в детдом из-за финансовых трудностей матери. Однако перечислив 50 000 рублей, Андрей решил лично навестить сына. Прибыв в Серов и поговорив с местными, он был шокирован, узнав, что никакого ребенка на самом деле нет.

Андрей обратился в полицию. Анастасию обвиняют в мошенничестве, она признала свою вину.