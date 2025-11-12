Россиянка взыскивала с мужа алименты на несуществующего ребенка
Женщина развелась с мужем и только после решила наврать ему, что родила
12 ноября 2025, 15:05, ИА Амител
В Свердловской области местный житель несколько лет подряд отправлял финансовую помощь своей экс-возлюбленной, полагая, что помогает их общему ребенку, сообщает Telegram-канал "112".
Около семи лет назад отношения между Анастасией и Андреем прекратились. Вскоре после расставания Анастасия сообщила Андрею о появлении у них сына, и мужчина, не раздумывая, предложил материальную поддержку. Будучи заботливым отцом, он регулярно переводил деньги по просьбе Анастасии, не усомнившись в правдивости ее слов, хотя ни разу не видел даже фотографии ребенка.
Недавно Андрей вновь откликнулся на просьбу Анастасии, узнав, что мальчика временно поместили в детдом из-за финансовых трудностей матери. Однако перечислив 50 000 рублей, Андрей решил лично навестить сына. Прибыв в Серов и поговорив с местными, он был шокирован, узнав, что никакого ребенка на самом деле нет.
Андрей обратился в полицию. Анастасию обвиняют в мошенничестве, она признала свою вину.
15:10:08 12-11-2025
Вот твари какие )))
16:10:10 12-11-2025
Сначала бросила, а потом кинула. Это всё что нужно знать про семейные отношения.
17:55:01 12-11-2025
Эх , Андрюха Андрюха....
00:25:20 13-11-2025
Без лоха и жизнь плоха.
00:26:07 13-11-2025
Лох не мамонт, не вымрет!
00:28:31 13-11-2025
Если слышен денег шелест- то это лох идёт на нерест! (с)