Соцсети: пассажир жестоко избил кондуктора трамвая в Барнауле
Пол в вагоне залило кровью в результате избиения
29 февраля 2024, 06:40, ИА Амител
Кадр конфликта / Источник: "Инцидент Барнаул"
Пассажир трамвая избил кондуктора в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Конфликт произошел в вагоне на улице Попова. Судя по видеозаписи, сотрудник общественного транспорта получил травму – пол оказался залит его кровью. Причина конфликта не уточняется.
Напомним, что вечером 28 февраля произошло еще одно происшествие с трамваем на улице Попова: вагон сошел с путей и вылетел на проезжую часть, заблокировав движение по крайней левой полосе. Причина происшествия неизвестна, однако трамвай получил серьезные повреждения.
07:13:32 29-02-2024
Народ медленно, но верно деградирует.
08:19:18 29-02-2024
Побои декриминализировали. Получение разрешения на оружие самообороны усложнили. Разве могло пойти по другому...
08:28:48 29-02-2024
Хоть бы причину конфликта нацарапали. Может родственники что-то не поделили.
08:30:43 29-02-2024
Гость (08:28:48 29-02-2024) Хоть бы причину конфликта нацарапали. Может родственники что... ага. счастливый билетик...
08:29:15 29-02-2024
как же хорошо, что я в ОТ не езжу...
11:25:53 29-02-2024
Гость (08:29:15 29-02-2024) как же хорошо, что я в ОТ не езжу...... Такое не только в ОТ может случиться, продвинутый вы наш!
12:54:46 29-02-2024
Гость (08:29:15 29-02-2024) как же хорошо, что я в ОТ не езжу...... Однажды на Речном вокзале один автолюбитель превратил автомобиль другого в металлолом бейсбольной битой из-за конфликта на дороге.
08:53:07 29-02-2024
Наверное долго транспорт ждал?
09:07:20 29-02-2024
Еще минус один кондуктор
09:07:29 29-02-2024
В наших трамваях нет таких пластиковых сидений.
09:09:49 29-02-2024
гость (09:07:29 29-02-2024) В наших трамваях нет таких пластиковых сидений.... а в тех которые нам москвичи сбагрили?
09:48:09 29-02-2024
Гость (09:09:49 29-02-2024) а в тех которые нам москвичи сбагрили?... В московских двойных сидений нет,только по одному в ряд. Зато поручней на потолке целых три ряда !
09:46:35 29-02-2024
гость (09:07:29 29-02-2024) В наших трамваях нет таких пластиковых сидений.... Давно в трамвае был? Есть такие сиденья в наших трамваях.