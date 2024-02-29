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Соцсети: пассажир жестоко избил кондуктора трамвая в Барнауле

Пол в вагоне залило кровью в результате избиения

29 февраля 2024, 06:40, ИА Амител

Кадр конфликта / Источник: "Инцидент Барнаул"
Кадр конфликта / Источник: "Инцидент Барнаул"

Пассажир трамвая избил кондуктора в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошел в вагоне на улице Попова. Судя по видеозаписи, сотрудник общественного транспорта получил травму – пол оказался залит его кровью. Причина конфликта не уточняется.

Напомним, что вечером 28 февраля произошло еще одно происшествие с трамваем на улице Попова: вагон сошел с путей и вылетел на проезжую часть, заблокировав движение по крайней левой полосе. Причина происшествия неизвестна, однако трамвай получил серьезные повреждения.

Барнаул Происшествия общественный транспорт Нападения на людей

Комментарии 13

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Гость.

07:13:32 29-02-2024

Народ медленно, но верно деградирует.

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Гость

08:19:18 29-02-2024

Побои декриминализировали. Получение разрешения на оружие самообороны усложнили. Разве могло пойти по другому...

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Гость

08:28:48 29-02-2024

Хоть бы причину конфликта нацарапали. Может родственники что-то не поделили.

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Гость

08:30:43 29-02-2024

Гость (08:28:48 29-02-2024) Хоть бы причину конфликта нацарапали. Может родственники что... ага. счастливый билетик...

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Гость

08:29:15 29-02-2024

как же хорошо, что я в ОТ не езжу...

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Гость

11:25:53 29-02-2024

Гость (08:29:15 29-02-2024) как же хорошо, что я в ОТ не езжу...... Такое не только в ОТ может случиться, продвинутый вы наш!

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Гость

12:54:46 29-02-2024

Гость (08:29:15 29-02-2024) как же хорошо, что я в ОТ не езжу...... Однажды на Речном вокзале один автолюбитель превратил автомобиль другого в металлолом бейсбольной битой из-за конфликта на дороге.

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Гость

08:53:07 29-02-2024

Наверное долго транспорт ждал?

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Гость

09:07:20 29-02-2024

Еще минус один кондуктор

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гость

09:07:29 29-02-2024

В наших трамваях нет таких пластиковых сидений.

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Гость

09:09:49 29-02-2024

гость (09:07:29 29-02-2024) В наших трамваях нет таких пластиковых сидений.... а в тех которые нам москвичи сбагрили?

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Газелист.

09:48:09 29-02-2024

Гость (09:09:49 29-02-2024) а в тех которые нам москвичи сбагрили?... В московских двойных сидений нет,только по одному в ряд. Зато поручней на потолке целых три ряда !

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ГадкийЯ

09:46:35 29-02-2024

гость (09:07:29 29-02-2024) В наших трамваях нет таких пластиковых сидений.... Давно в трамвае был? Есть такие сиденья в наших трамваях.

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