Соцсети: пассажир жестоко избил кондуктора трамвая в Барнауле

Пол в вагоне залило кровью в результате избиения

29 февраля 2024, 06:40, ИА Амител

Кадр конфликта / Источник: "Инцидент Барнаул"

Пассажир трамвая избил кондуктора в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошел в вагоне на улице Попова. Судя по видеозаписи, сотрудник общественного транспорта получил травму – пол оказался залит его кровью. Причина конфликта не уточняется.

Напомним, что вечером 28 февраля произошло еще одно происшествие с трамваем на улице Попова: вагон сошел с путей и вылетел на проезжую часть, заблокировав движение по крайней левой полосе. Причина происшествия неизвестна, однако трамвай получил серьезные повреждения.