Суд ЕС подтвердил право конфисковывать ввезенные из РФ автомобили

Причиной такого решения стал иск россиянина, проживающего в Германии

06 февраля 2026, 20:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд ЕС подтвердил право стран союза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкций. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

Как указал суд, попадающие под европейские санкции автомобили не подлежат регистрации в странах ЕС. Отмечается, что антироссийские санкции распространяются на все товары, включенные в список запрещенных торговых наименований, утвержденный Советом ЕС.

«Поводом для разъяснений стал спор в Германии между частным лицом и таможней Дюссельдорфа. Гражданин России ввез в ЕС подержанный автомобиль, купленный в РФ, и попытался оформить его регистрацию», — указывает агентство.

Немецкая таможня изъяла автомобиль, сославшись на нарушение санкционного запрета. Финансовый суд Дюссельдорфа направил запрос в суд ЕС, чтобы разъяснить, распространяется ли запрет на частных лиц и можно ли регистрировать автомобили, ввезенные с нарушением санкций.