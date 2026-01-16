Т2 запустила бесплатный сервис "Антифишинг" для всех абонентов

Он будет работать автоматически и круглосуточно

Т2 завершила внедрение сервиса "Антифишинг". Новая функция защищает пользователей в интернете круглосуточно и не требует дополнительных настроек. Сервис стал частью системы киберзащиты SafeWall* и доступен всем абонентам бесплатно.

Защита в интернете

"Антифишинг" Т2 разработала вместе с компанией "Солар". Сервис блокирует переходы на опасные и мошеннические сайты. Таким образом система защищает от кражи личных данных, логинов, паролей и банковской информации. В базе более 45 тысяч известных вредоносных ресурсов. Причем этот список обновляют ежечасно.

Пользователям оператора не нужно ничего подключать или настраивать – защита работает самостоятельно и постоянно.

Что входит в SafeWall

"Антифишинг" стал частью бесплатного базового уровня системы SafeWall. В нее уже входят интеллектуальная блокировка подозрительных звонков, голосовой помощник, защита от скрытых подписок и автоматическая пометка входящих вызовов.

Кроме того, базовый уровень защищает от попыток взлома аккаунтов на "Госуслугах", позволяет получать отчеты об утечках данных от "Солара" и включает другие бесплатные сервисы Т2.

«Защита от кибермошенников не должна зависеть от тарифного плана. Каждый, кто пользуется мобильной связью Т2, автоматически защищен от фишинга, даже если впервые слышит это слово. Мы не просим пользователей разбираться в типах угроз, а встраиваем защиту прямо в сеть: сервис работает 24/7, блокирует десятки тысяч мошеннических сайтов и обновляется каждый час», – сказал директор по продукту и клиентскому опыту Андрей Борзов.

И уточнил, что тем самым Т2 продолжает делать цифровую среду безопасной по умолчанию.

*SafeWall ("СейфВол")

