Такой день. Издевательства над подростком и обглоданные черепа в Барнауле

Главные новости в Алтайском крае 23 апреля

23 апреля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаулец в социальных сетях показали сцену из хоррора на улице Проездной возле Матросова.

Местный житель заметил кучу обглоданных говяжьих голов. По его словам, обеспеченная женщина таким образом подкармливает бродячих собак, которые начинают копиться на улице и нападать на людей. Замечания от людей, как пишет автор сообщения, женщина не просто игнорирует, а сопровождает ссорами и нецензурными комментариями.

В алтайском селе Романово подростки издевались над сверстником и снимали всё это на камеру.

По словам автора сообщения, группа школьников окружила мальчика, его оскорбляли, избивали и заставляли встать на колени.

Всё происходящее снимали на камеру, о случившемся стало известно после того как запись утекла в Сеть.



Прокуратура и следственный комитет начали проверки по данному факту.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил театр кукол "Сказка" с получением премии "Золотая маска", вручение которой прошло накануне.