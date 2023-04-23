Такой день. Издевательства над подростком и обглоданные черепа в Барнауле
Главные новости в Алтайском крае 23 апреля
23 апреля 2023, 23:30, ИА Амител
Барнаулец в социальных сетях показали сцену из хоррора на улице Проездной возле Матросова.
Местный житель заметил кучу обглоданных говяжьих голов. По его словам, обеспеченная женщина таким образом подкармливает бродячих собак, которые начинают копиться на улице и нападать на людей. Замечания от людей, как пишет автор сообщения, женщина не просто игнорирует, а сопровождает ссорами и нецензурными комментариями.
В алтайском селе Романово подростки издевались над сверстником и снимали всё это на камеру.
По словам автора сообщения, группа школьников окружила мальчика, его оскорбляли, избивали и заставляли встать на колени.
Всё происходящее снимали на камеру, о случившемся стало известно после того как запись утекла в Сеть.
Прокуратура и следственный комитет начали проверки по данному факту.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил театр кукол "Сказка" с получением премии "Золотая маска", вручение которой прошло накануне.
"Алтайский театр кукол "Сказка" получил награду в рамках национальной премии "Золотая маска". Антон Болкунов, работавший над спектаклем "Паша", был отмечен как лучший художник. Постановку создали по рассказам из книги Павла Селукова "Добыть Тарковского", – рассказал глава региона.
11:21:21 24-04-2023
Что с моими земляками происходит? раньше в помощь родителям была пионерская организация!
11:50:42 24-04-2023
Гость (11:21:21 24-04-2023) Что с моими земляками происходит? раньше в помощь родителям ... Вы не поверите,но в одном из сериалов показывают эпизод как толпа девчушек в пионерских галстуках травят во дворе мальчика тоже в пионерском галстуке.Чуть со стула не упал.Вы там,сегодняшние, совсем охренели тупо,безмозгло облаивая всё прошлое.Действительно,как бешенные собаки с одной извилиной,которую всё-таки направляют.
13:11:57 24-04-2023
нужен старший брат -) Который желательно уже по малолетке сидел.