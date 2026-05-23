Такой день. Полумарафон "Забег.РФ" в Барнауле и сбитый насмерть лось в Ленточном бору

О главных событиях за 23 мая

23 мая 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительной субсидии почти в 558 млн рублей на ремонт дорог. В результате общий объем финансирования дорожных работ в регионе в 2026 году достигнет рекордных 3,2 млрд рублей.

В Барнауле 23 мая прошел всероссийский полумарафон "Забег.РФ", генеральным информационным партнером которого выступает amic.ru. Массовые старты организовали в центре города, участие в них приняли как взрослые, так и дети. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у участников оставалось бодрым. Некоторые бегуны привлекли внимание необычными образами. Так, одними из самых заметных стали горожане в костюмах акул.

В Барнауле вечером на шоссе Ленточный Бор произошло ДТП с участием дикого животного. По данным полиции, по второму километру шоссе двигался автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 37-летнего мужчины. В этот момент из леса на проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на животное. От полученных травм лось погиб на месте.

В парке "Изумрудный" прошел фестиваль "А, это Алтайское?!", объединивший гастрономическую ярмарку, семейные развлечения и площадки местных производителей. Гости дегустировали мясные деликатесы, пробовали лимонады, играли в шахматы и участвовали в викторинах, а самые большие очереди выстроились у палаток с колбасой и ветчиной. Фестиваль собрал сотни посетителей. На территории парка разместились десятки торговых точек с продуктами, сувенирами и изделиями местных мастеров.

В Барнауле задержали мужчину, который выстрелил по автомобилю из сигнальной ракетницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предмета в качестве оружия. Подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 48-летний безработный житель Барнаула, ранее не судимый. Во время осмотра автомобиля у него обнаружили пусковое устройство.