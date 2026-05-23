Очереди за колбасой и шашлык за тысячу: как прошел фестиваль "А, это Алтайское?!"

Фестиваль в "Изумрудном" стал одной из крупных городских площадок выходного дня

23 мая 2026, 17:38, ИА Амител

Фото: Александра Стаценко / amic.ru

В парке "Изумрудный" прошел фестиваль "А, это Алтайское?!", объединивший гастрономическую ярмарку, семейные развлечения и площадки местных производителей. Гости дегустировали мясные деликатесы, пробовали лимонады, играли в шахматы и участвовали в викторинах, а самые большие очереди выстроились у палаток с колбасой и ветчиной.

Фестиваль собрал сотни посетителей. На территории парка разместились десятки торговых точек с продуктами, сувенирами и изделиями местных мастеров. Атмосферу поддерживал ведущий, который развлекал публику викторинами про подсолнухи, Алтай и местную продукцию.

Наибольший интерес у гостей вызвала гастрономическая часть мероприятия. У мясных павильонов практически постоянно стояли очереди. Барнаульцы активно пробовали колбасы, ветчину и другие мясные деликатесы.

Рядом работали точки с напитками, где посетителям предлагали лимонады и газировку. Также на фестивале готовили шашлык — мясо продавали как на шпажках, так и в больших контейнерах. Стоимость одной шпажки составляла 500 рублей, а коробка с несколькими порциями шашлыка обходилась гостям в 1050 рублей.

Помимо еды, на фестивале можно было найти необычные товары ручной работы. Посетителей заинтересовали натуральные восковые свечи, мед и одежда для кукол.

Отдельной точкой притяжения на фестивале стала зона с мясом на открытом огне. Прямо при посетителях на дровах жарили огромные ребра быка — ароматный дым собирал вокруг площадки толпы гостей, а готовое мясо быстро раскупали.

Среди участников фестиваля оказался и 21-летний барнаульский предприниматель Иван Евтушевский — владелец пышечной на Старом базаре. Молодой бизнесмен не только развивает собственное дело, но уже начал продавать франшизу и семейную рецептуру. По его словам, пышки, которые готовят по рецепту его мамы, вскоре появятся в Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Испании. Сам предприниматель сейчас заканчивает обучение в московском вузе и в ближайшие недели планирует защищать диплом.

Кроме гастрономических площадок, на фестивале работала ярмарка мастеров. Гости могли увидеть изделия из цветного стекла, декоративные поделки и необычные игрушки ручной работы.

Среди участников были не только производители продуктов. На площадке работали школы иностранных языков и программирования, а "Горная аптека" представила необычную настойку со змеей, которая привлекала внимание прохожих.

Для любителей спокойного досуга организовали шахматную зону, где гости фестиваля могли сыграть партии друг с другом прямо под открытым небом.

Отдельную программу подготовили для детей. По территории гуляли аниматоры в костюмах животных, персонажей мультфильмов и видеоигр. Для маленьких гостей проводили командные игры под музыку и различные интерактивы.

Фестиваль в "Изумрудном" стал одной из крупных городских площадок выходного дня, объединив гастрономию, развлечения и ярмарку алтайских производителей.