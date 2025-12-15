Томенко на "Елке желаний" подарит детям лыжи, коньки и набор для исследований

В этом году губернатор Алтайского края снял с елки несколько шаров с желаниями

15 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

"Елка желаний" в Алтайском крае / Фото: t.me/tomenko_22

Лыжи, коньки, набор для исследований и телескоп. Такие подарки вручит губернатор Алтайского края Виктор Томенко четырем детям, чьи желания он исполнит в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, ежегодная всероссийская акция "Елка желаний" стартовала в Алтайском крае в ноябре. Представители власти и любые другие взрослые граждане будут исполнять желания детей, которые особенно нуждаются в поддержке.

«Исполнять под Новый год заветные желания ребятишек – замечательная душевная традиция всероссийской акции "Елка желаний", старт которой я сегодня дал в нашем Алтайском крае. Решил снять с елки несколько шаров, на которых написаны пожелания мальчишек и девчонок», – рассказал глава региона.

Пятилетний мальчик Лев из села Шипуново Шипуновского района загадал лыжи. 13-летний Тимофей из Барнаула попросил хоккейные коньки. Еще двое детей – 12-летний Давид из Родаково и восьмилетний Егор из Зимогорья, проживающие в подшефном Славяносербском районе ЛНР, пожелали набор для исследований и телескоп.

«Их желания обязательно сбудутся. Уже начал подготовку к поздравлениям», – подчеркнул Томенко.

Глава региона напомнил, что каждый может стать Дедом Морозом. Для этого нужно просто зайти на сайт акции елкажеланий.рф – правила участия подробно объяснены.

Напомним, в прошлом году Томенко подарил детям велосипед, конструктор, шведскую стенку, снегокат, куклу и набор для творчества, а в 2023-м вручил детям из многодетной семьи игрушки и новое платье.