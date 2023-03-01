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Томенко обязал муниципалитеты Алтайского края следить за популяцией бездомных собак

Губернатор региона подписал порядок предотвращения случаев нападения безнадзорных животных на людей

01 марта 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал порядок предотвращения случаев нападения безнадзорных животных на людей. Как сообщает "Банкфакс", в своём постановлении глава региона объяснил, что он призвал создать условия для снижения риска причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью жителей.

Ответственным за работу назначено управление ветеринарии региона. Оно будет контролировать соответствующие мероприятия, власти муниципалитетов, в чьи обязанности входит организация работы по отлову, содержанию и возврату животных, а также организации-исполнители. Также в документе прописаны случаи, которые следует считать угрозой для граждан. В частности, опасными являются бездомные звери в местах массового скопления людей, возле теплотрасс и мусорных площадок, а также в локациях, куда их возвращать после отлова запрещено. Нести угрозу могут и те животные, которые проявляют немотивированную агрессию к гражданам или другим животным, а также сбившиеся в стаи собаки.

Большая часть ответственности по снижению этих рисков возложена на органы местного самоуправления. Кроме заключения контрактов с фирмами, которые занимаются отловом животных, муниципалитеты должны определять места, куда зверей отпускать запрещается. Отдельно властям поручено проводить профилактику и информировать население о проблеме безнадзорных животных.

Управление ветеринарии Алтайского края займётся агрегированием и анализом собранных в городах и районах данных. На основе этого ведомство рассчитает так называемый показатель напряжённости, отражающий отношение количества нападений животных к численности населения региона. Эти сведения будут предоставлять в Минприроды РФ.

Комментарии 15

  • Как в армии-дать указание, а там как хочешь выкручивайся.
    01 марта, Гость   Ответить
  • а чего за ними следить? Безнадзорных животных быть не должно. Решение только одно. Всем понятное.
    02 марта, Гость   Ответить
  • В таком постановлении должно быть всего 3 пункта: отстрел, отстрел, отстрел. Точка.
    02 марта, Гость   Ответить
  • не-не следить это: хорошо ли собачка покушала, мягко ли спала, помыть, расчесать
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, себе что-то отстрели!! Умник.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Уже 5 лет следим, когда работать начнем? Администрация края и АКЗС своей невнятной политикой в области борьбы с бездомными животными: собаками, кошками, лошадьми привели к аховой ситуации. То собаки детей грызут, то люди доведённые до отчаяния начинают лошадей стрелять.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Чиновника надо пример подать - взять с улицы собакенов, котеек, освятить это во всех СМИ и социальных сетях. Чиновников загнать по частному сектору с обязательной регистрацией собак, кастрацией (стерилизацией) иначе штраф. Вон когда на Булыгино заборы двигали по предписаниям, враз все всё исполнили, так и животными надо.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Мы не идём простым, эффективным, дешевым путем, нам надо обязательно пойти неэффективным, сложным и дорогим путем. Результат всем известен, гибель людей от собак, за то собаки в безопасности, и исполнители при деньгах.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Неужели дождались и начнут с ними бороться?
    02 марта, Гость   Ответить
  • "Неужели дождались и начнут с ними бороться?" ______ Слава богу, ДА. ЗАКОН теперь позволяет отстреливать бродячих собак через объявление их волкособами. Теперь дело пойдёт, жизнь станет безопаснее.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, к сожалению отстреливать бродячих "волкособов" можно только за территорией населенных пунктов. Мало того это разрешено очень ограниченному количеству лиц. Так что в поселках и городах все по прежнему- максимум кастрировать и выпускать.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ответственные записывайте,ул. Этузиастов, д 34 , две агрессивные собаки обетают, во всех близлежащих домах они нападают на кошек, собак и людей, одна из них с биркой в ухе, спрашивается зачем ее вылечили и вернули!? Она же агрессивная и еще теперь друга нашла, а это уже стая!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Написал обращение на сайт городской администрации с просьбой решения вопроса со сворой бродячих собак поселившейся на районе! Через пару недель приходит письмо от главы районной администрации. В том письме описан процесс "диактивации" животных инстинктов бродячих животных, указан подрядчик который занимается этим вопросом, указана цена договора и прочая ненужная информация. И самое интересное - "отлов и стерилизация осуществляется по заявке граждан". Но прикол в том, что никто не указал куда и к кому обращаться. Позвонил по номеру телефона исполнителя письма, чтобы уточнить номер службы отлов, а он и сам не знает!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ай да молодца!!!! Теперь всё решится!
    02 марта, Гость   Ответить
  • Передали бы полномочия в МЧС, хоть понятно будет куда звонить, а так действительно концов не найти куда жаловаться, в районе рядом с Ядринцева как на велике едешь так штук 5-7 кидаются приходится объезжать или пешком идти, и то иногда нападают
    02 марта, Гость   Ответить
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