Томенко обязал муниципалитеты Алтайского края следить за популяцией бездомных собак

Губернатор региона подписал порядок предотвращения случаев нападения безнадзорных животных на людей

01 марта 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал порядок предотвращения случаев нападения безнадзорных животных на людей. Как сообщает "Банкфакс", в своём постановлении глава региона объяснил, что он призвал создать условия для снижения риска причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью жителей.

Ответственным за работу назначено управление ветеринарии региона. Оно будет контролировать соответствующие мероприятия, власти муниципалитетов, в чьи обязанности входит организация работы по отлову, содержанию и возврату животных, а также организации-исполнители. Также в документе прописаны случаи, которые следует считать угрозой для граждан. В частности, опасными являются бездомные звери в местах массового скопления людей, возле теплотрасс и мусорных площадок, а также в локациях, куда их возвращать после отлова запрещено. Нести угрозу могут и те животные, которые проявляют немотивированную агрессию к гражданам или другим животным, а также сбившиеся в стаи собаки.

Большая часть ответственности по снижению этих рисков возложена на органы местного самоуправления. Кроме заключения контрактов с фирмами, которые занимаются отловом животных, муниципалитеты должны определять места, куда зверей отпускать запрещается. Отдельно властям поручено проводить профилактику и информировать население о проблеме безнадзорных животных.

Управление ветеринарии Алтайского края займётся агрегированием и анализом собранных в городах и районах данных. На основе этого ведомство рассчитает так называемый показатель напряжённости, отражающий отношение количества нападений животных к численности населения региона. Эти сведения будут предоставлять в Минприроды РФ.