Томский риелтор призвала выходить замуж за бойцов СВО ради выплат в случае их гибели
После этого "бизнес-плана" по покупке квартиры ею заинтересовались Следком и прокуратура
01 апреля 2025, 21:15, ИА Амител
Риелтор из Томска в одном из подкастов посоветовала россиянкам выходить замуж за участников спецоперации, чтобы в случае их гибели получить 8 млн рублей и приобрести квартиру. Как сообщает Mash, теперь ею заинтересовались СК и прокуратура.
"Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, и ты получаешь восемь миллионов. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят с этими восемью миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. Это бизнес-план", – сказала риелтор.
Вскоре авторы подкаста удалили запись, но отрывок быстро разлетелся по социальным сетям. Ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский призвал правоохранителей проверить "советчицу" на дискредитацию ВС РФ, а ее саму – принести публичные извинения.
Сама же риелтор заявила, что это не совет, а просто черный юмор и провокация, направленная на повышение охватов. Но теперь за подобный "юмор" женщине грозит до семи лет лишения свободы за дискредитацию армии.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru заявил, что риелтора нужно не только привлечь к ответственности, но и проверить у психиатра. Ее слова он назвал "сатанинским хайпом".
"Не надо трогать людей, которые каждый день рискуют своей жизнью за нас и за такую фурию, которая выступает в этом ролике. Сатанинский хайп какой-то. Сколько ребят погибло, и глумиться над этим, а еще пытаться так нажиться – цинизм высшей степени, который должен быть оценен правоохранительными органами. Ее надо проверить на предмет психического здоровья", – считает парламентарий.
22:04:16 01-04-2025
у нее на хлебале написано, что шумоголовая.
к сожалению и такие есть.
06:18:52 02-04-2025
Гость (22:04:16 01-04-2025) у нее на хлебале написано, что шумоголовая.к сожалению и... Правда не всегда приятна. Вроде и не секрет, что замуж идут за материальным благополучием, в том числе.
22:40:38 01-04-2025
Дешевенькая квартирка за 8 млн. Ну-ну
07:32:14 02-04-2025
Гость (22:40:38 01-04-2025) Дешевенькая квартирка за 8 млн. Ну-ну ... Однушка.
22:41:05 01-04-2025
Откуда такие только выползают
08:27:01 02-04-2025
Гость (22:41:05 01-04-2025) Откуда такие только выползают... От туда. Все мы из неё.
08:30:02 02-04-2025
А в чем она не права? У меня как минимум четверо знакомых, которые специально искали, знакомились и регистрировали отношения с участниками сво. Двое уже получили выплаты, третья вот вот должна получить. И все они в очередном поиске своей " настоящей любви"
09:43:18 02-04-2025
Гость (08:30:02 02-04-2025) А в чем она не права? У меня как минимум четверо знакомых, к... То-то я смотрю столько баб развелось на дорогих автомобилях.
09:18:19 02-04-2025
Правда глаза колет? Под статью о дискредитации нынче любого можно подвести, даже вот этот мой пост. Универсальная дубинка, как и "иностранный агент".
11:20:27 02-04-2025
Нет, ну вы либо за брак и семейные ценности либо против 🤣
11:48:30 02-04-2025
а за что ее порицать то? Она только факт озвучила. Разбирайтесь с действием, а не со словами.
12:28:00 02-04-2025
Непонятно в чем дискредитация, она же про женщин сказала, что есть такие среди её клиенток.