Томский риелтор призвала выходить замуж за бойцов СВО ради выплат в случае их гибели

После этого "бизнес-плана" по покупке квартиры ею заинтересовались Следком и прокуратура

01 апреля 2025, 21:15, ИА Амител

Риелтор из Томска в одном из подкастов посоветовала россиянкам выходить замуж за участников спецоперации, чтобы в случае их гибели получить 8 млн рублей и приобрести квартиру. Как сообщает Mash, теперь ею заинтересовались СК и прокуратура.

"Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он погибает, и ты получаешь восемь миллионов. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят с этими восемью миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. Это бизнес-план", – сказала риелтор.

Вскоре авторы подкаста удалили запись, но отрывок быстро разлетелся по социальным сетям. Ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский призвал правоохранителей проверить "советчицу" на дискредитацию ВС РФ, а ее саму – принести публичные извинения.

Сама же риелтор заявила, что это не совет, а просто черный юмор и провокация, направленная на повышение охватов. Но теперь за подобный "юмор" женщине грозит до семи лет лишения свободы за дискредитацию армии.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru заявил, что риелтора нужно не только привлечь к ответственности, но и проверить у психиатра. Ее слова он назвал "сатанинским хайпом".