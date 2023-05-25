Трёхэтажный дом, который мог бы быть Нотр-Дамом, продают за 5 млн под Барнаулом
Дом с противоречивым интерьером предлагают приобрести барнаульцам
25 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Трёхэтажный кирпичный коттедж с причудами, площадью 246 "жилых квадратов" продают на ул. 60 лет СССР в Зудилово, под Барнаулом. Его стоимость – 22 тыс. за кв. м, а всего – 5,5 млн рублей.
В объявлении на "Циане" владелец дома не скромничает и называет его замком, хотя ремонт там довольно неброский. Кухня в постсоветском стиле – с аляпистыми обоями, линолеумом, клеёнкой на столе и лавочкой вместо стульев. В коридоре полы, отделанные ДВП, по-простому побелённые стены, деревянный потолок с балками. Ну а одна из дверей оклеена обоями.
А вот окна в коттедже прямо-таки выдающиеся. Арочные и, судя по фото, их высота – больше двух метров.
Есть в этих окнах нечто от Нотр-Дам-де-Пари. Они почти такие же стрельчатые, как в Соборе Парижской Богоматери. Вот только монтажная пена (хотя, может, это что-то другое – не уточняется) из них буквально сочится. Но это поправимо, если новый владелец решится устранить имеющиеся недостатки и сделать в доме ремонт. Он, как отмечают в объявлении, требуется. Косметический.
Также в доме есть лестница с широкими ступенями и массивными перилами. Спускаясь по ней, следует быть аккуратнее, чтобы не упасть. Особенно если есть домашние животные.
"Чтобы не запнуться о кошку и не скатиться к окошку (тому самому – высокому)", – шутят в редакции amic.ru.
В коттедже имеется санузел. Подключены все коммуникации: газ, водоснабжение и электричество. Камин.
Кроме того, при доме есть баня, гараж на два автомобиля и погреб.
Площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 16 соток.
08:20:09 25-05-2023
Спасибо, но нет! Уж очень сильно комары да мошки зудят в Зудилово.
10:36:33 28-05-2023
В эту помойку ни ногой