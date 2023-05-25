Трёхэтажный дом, который мог бы быть Нотр-Дамом, продают за 5 млн под Барнаулом

Дом с противоречивым интерьером предлагают приобрести барнаульцам

25 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Трёхэтажный кирпичный коттедж с причудами, площадью 246 "жилых квадратов" продают на ул. 60 лет СССР в Зудилово, под Барнаулом. Его стоимость – 22 тыс. за кв. м, а всего – 5,5 млн рублей.

В объявлении на "Циане" владелец дома не скромничает и называет его замком, хотя ремонт там довольно неброский. Кухня в постсоветском стиле – с аляпистыми обоями, линолеумом, клеёнкой на столе и лавочкой вместо стульев. В коридоре полы, отделанные ДВП, по-простому побелённые стены, деревянный потолок с балками. Ну а одна из дверей оклеена обоями.













Фото: "Циан"

А вот окна в коттедже прямо-таки выдающиеся. Арочные и, судя по фото, их высота – больше двух метров.

Есть в этих окнах нечто от Нотр-Дам-де-Пари. Они почти такие же стрельчатые, как в Соборе Парижской Богоматери. Вот только монтажная пена (хотя, может, это что-то другое – не уточняется) из них буквально сочится. Но это поправимо, если новый владелец решится устранить имеющиеся недостатки и сделать в доме ремонт. Он, как отмечают в объявлении, требуется. Косметический.

Также в доме есть лестница с широкими ступенями и массивными перилами. Спускаясь по ней, следует быть аккуратнее, чтобы не упасть. Особенно если есть домашние животные.

"Чтобы не запнуться о кошку и не скатиться к окошку (тому самому – высокому)", – шутят в редакции amic.ru.

В коттедже имеется санузел. Подключены все коммуникации: газ, водоснабжение и электричество. Камин.

Кроме того, при доме есть баня, гараж на два автомобиля и погреб.

Площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 16 соток.