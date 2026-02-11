Ученые выяснили, почему черный чай полезен для зубов

Полученные данные открывают перспективы для создания зубных паст на основе чая

11 февраля 2026, 07:48, ИА Амител

Чай / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ученые обнаружили, что природные соединения в черном чае — теафлавины — способны эффективно защищать зубы от разрушения и кариеса. Об этом сообщает научное издание Food & Function со ссылкой на результаты нового исследования.

Как показала работа, теафлавины действуют сразу по двум ключевым направлениям. Во-первых, они подавляют размножение бактерии Streptococcus mutans, которую считают главным возбудителем кариеса. Во-вторых, эти вещества блокируют активность фермента MMP-9, разрушающего коллаген и ослабляющего дентин — основу зубной ткани.

Ученые установили, что молекулы теафлавинов связываются с ферментом MMP-9 и меняют его структуру, из-за чего он теряет разрушительные свойства. Кроме того, эксперименты показали способность теафлавинов разрушать бактериальные пленки на поверхности зубов. При этом защитный эффект усиливается по мере усложнения химического строения конкретной молекулы.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные открывают перспективы для создания зубных паст, ополаскивателей для полости рта и функциональных продуктов питания на основе теафлавинов. Такие средства могут стать натуральной и эффективной профилактикой кариеса.

