Умерла бывший директор YouTube

В последнее время она боролась с раком

10 августа 2024, 15:22, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656

Сьюзен Воджицки, бывший генеральный директор американского видеохостинга YouTube, скончалась в возрасте 56 лет. О её кончине в субботу, 10 августа, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи.

По словам Пичаи, Сьюзен ушла из жизни после двухлетней борьбы с раком. Он отметил, что Сьюзен была невероятно важным человеком для истории Google и трудно представить мир без неё. Она была замечательным человеком, лидером и другом, который оказал огромное влияние на мир.

Пичаи также подчеркнул, что Сьюзен была невероятным профессионалом и человеком, который помог многим сотрудникам Google стать лучше. Он выразил свои соболезнования семье Сьюзен и пожелал ей покоя.