В Барнауле без холодной воды остались жилые дома, административные здания и детский сад

По предварительным данным, водоснабжение восстановят к 20:30

25 февраля 2025, 12:35, ИА Амител

Душ / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле ограничили подачу холодной воды в шести многоквартирных домах, детском саду и трех административных зданиях. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Причиной стало повреждение водопровода диаметром 150 мм по адресу ул. Брестская, 8, которое сейчас устраняют специалисты.

На время ремонта холодной воды не будет в шести многоквартирных жилых домах по следующим адресам:

ул. Брестская, 1б, 3, 5, 4, 10, 12.

Ограничения также коснулись детского сада по ул. Союза Республик, 32, и трех административных зданий по ул. Брестской, 1, 12а, 12б.

Повреждение, по предварительным данным, устранят к 20:30.