В Барнауле с 4 мая перекроют движение по переулку Малому Прудскому
Ограничение введут с 4 по 22 мая в районе пересечения с проездом Лучевым из-за работ на водопроводных сетях
30 апреля 2026, 16:55, ИА Амител
Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В краевой столице временно ограничат движение по одному из переулков. Как сообщает мэрия Барнаула, проезд будет полностью перекрыт на участке переулка Малого Прудского в районе пересечения с проездом Лучевым.
Причина — проведение работ на водопроводных сетях.
Ограничения будут действовать с 4 по 22 мая.
