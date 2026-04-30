В Барнауле с 4 мая перекроют движение по переулку Малому Прудскому

Ограничение введут с 4 по 22 мая в районе пересечения с проездом Лучевым из-за работ на водопроводных сетях

30 апреля 2026, 16:55, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В краевой столице временно ограничат движение по одному из переулков. Как сообщает мэрия Барнаула, проезд будет полностью перекрыт на участке переулка Малого Прудского в районе пересечения с проездом Лучевым.

Причина — проведение работ на водопроводных сетях.

Ограничения будут действовать с 4 по 22 мая.