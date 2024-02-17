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У москвича похитили рюкзак с 33 миллионами рублей

Грабителя разыскивают правоохранители

17 февраля 2024, 17:21, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У московского предпринимателя похитили рюкзак, в котором находилось больше 33 млн рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника, поздним вечером 14 февраля на бизнесмена напал неизвестный в черной одежде и оранжевом жилете возле магазина на улице Московской в Новой Москве и отобрал рюкзак. Сейчас грабителя разыскивают правоохранители.

Ранее другой житель Москвы положил почти миллион в банкомат и ушел, но машина не приняла деньги.

Москва Происшествия

Комментарии 7

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Гость

17:32:59 17-02-2024

Так не похитили, а ограбили. Не надо смешивать два разных действия. Хищение, кража - это втихаря, а грабёж - открыто. По-моему, это статья жёстче.

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Грыша

19:01:24 17-02-2024

Хорошо в Москве живут... Миллионы в рюкзаках таскают

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Лена

14:08:29 18-02-2024

Грыша (19:01:24 17-02-2024) Хорошо в Москве живут... Миллионы в рюкзаках таскают... 100% была наводка.

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Гость

12:20:55 19-02-2024

Лена (14:08:29 18-02-2024) 100% была наводка.... Поди купюры торчали из кармашков рюкзачка..

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Гость

14:26:29 18-02-2024

Грыша (19:01:24 17-02-2024) Хорошо в Москве живут... Миллионы в рюкзаках таскают... Ну еще бы Москва плохо жила.

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Гость

08:15:26 18-02-2024

Храните деньги в Сберкассе. Если они у вас есть.

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Гость

17:25:15 18-02-2024

Это был не рюкзак, а кошелёк.

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