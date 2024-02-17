У москвича похитили рюкзак с 33 миллионами рублей
Грабителя разыскивают правоохранители
17 февраля 2024, 17:21, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
У московского предпринимателя похитили рюкзак, в котором находилось больше 33 млн рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным собеседника, поздним вечером 14 февраля на бизнесмена напал неизвестный в черной одежде и оранжевом жилете возле магазина на улице Московской в Новой Москве и отобрал рюкзак. Сейчас грабителя разыскивают правоохранители.
Ранее другой житель Москвы положил почти миллион в банкомат и ушел, но машина не приняла деньги.
17:32:59 17-02-2024
Так не похитили, а ограбили. Не надо смешивать два разных действия. Хищение, кража - это втихаря, а грабёж - открыто. По-моему, это статья жёстче.
19:01:24 17-02-2024
Хорошо в Москве живут... Миллионы в рюкзаках таскают
14:08:29 18-02-2024
Грыша (19:01:24 17-02-2024) Хорошо в Москве живут... Миллионы в рюкзаках таскают... 100% была наводка.
12:20:55 19-02-2024
Лена (14:08:29 18-02-2024) 100% была наводка.... Поди купюры торчали из кармашков рюкзачка..
14:26:29 18-02-2024
Грыша (19:01:24 17-02-2024) Хорошо в Москве живут... Миллионы в рюкзаках таскают... Ну еще бы Москва плохо жила.
08:15:26 18-02-2024
Храните деньги в Сберкассе. Если они у вас есть.
17:25:15 18-02-2024
Это был не рюкзак, а кошелёк.