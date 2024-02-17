У москвича похитили рюкзак с 33 миллионами рублей

Грабителя разыскивают правоохранители

17 февраля 2024, 17:21, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У московского предпринимателя похитили рюкзак, в котором находилось больше 33 млн рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника, поздним вечером 14 февраля на бизнесмена напал неизвестный в черной одежде и оранжевом жилете возле магазина на улице Московской в Новой Москве и отобрал рюкзак. Сейчас грабителя разыскивают правоохранители.

Ранее другой житель Москвы положил почти миллион в банкомат и ушел, но машина не приняла деньги.