В Барнауле из-за "грязного" танца с 15-летней школьницей возбудили дело
Ролик попал в соцсети, где его увидели правоохранители
31 мая 2023, 15:01, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело после вечеринки для подростков, где молодой человек устроил необычный танец с несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал Baza.
"Зайти на тусовку можно было всем старше 14 лет. Посетителям всё понравилось, особенно парню с бородой – он станцевал непристойный танец с девушкой", – отмечает канал.
Вечеринка прошла в конце марта. Видео попало в соцсети, где его заметили правоохранители. Оказалось, что девушке всего 15 лет.
25 мая возбудили уголовное дело за "развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста".
15:04:22 31-05-2023
Возбудили дело танцем. Где видео-то?
15:21:01 31-05-2023
Мусора, идите лучше улицы регулировать от пробок, толку от вас больше будет.
15:40:59 31-05-2023
перед тем как пригласить на танец спроси паспорт и сличи фотографию!
15:41:50 31-05-2023
А что мусора в соц сетях делают? Они трудиться собираются ?
18:45:05 31-05-2023
Гость (15:41:50 31-05-2023) А что мусора в соц сетях делают? Они трудиться собираются ?... А ты тоже с малолетками пляшешь и с бородой, если этого педофила защищаешь? Такие мужики должны быть на войне, а не с детьми "в понарошку" трахаться. Девочек тоже ремня всыпать надо и за парту отправить, а этого полклурка улицы мести под строгим надзором полиции. Тебя, ярый противник закона, тоже с метлой туда надо отправить, чтобы не плясали с детьми, а пользу приносили
15:50:45 31-05-2023
Они(дети ) и не так еще танцуют. Стоит пройти мимо школы,такого узнаете, однажды пацан 10-12 лет матами рассказывал как бы он натянул Машку из А
16:44:52 31-05-2023
Гость (15:50:45 31-05-2023) Они(дети ) и не так еще танцуют. Стоит пройти мимо школы,так... Выродки всегда были. Но зачем на них равняться остальным подросткам?
15:56:02 31-05-2023
А где видео , можно ссылку?
16:33:23 31-05-2023
Гость (15:56:02 31-05-2023) А где видео , можно ссылку?... В телеграме посмотри, имитация секса в позе мужчина сзади.
16:13:28 31-05-2023
Т.е если та же девочка тот же тверк например будет танцевать, демонстрируя все что можно - это не является развратным, т.к. она же тут одна и просто некого притянуть за это ?
16:43:52 31-05-2023
Как раз скоро чемпионат по сексу в Швеции, а мы тут уже спортсменом с малолетства куем. Смотришь и призовые места начнем брать. Ну бородатого то конечно не пустят...да и тренер он так себе.
17:01:57 31-05-2023
Это теперь танцами называется!? Грязными? Фу и фи... Обидно даже за одноименный прекрасный фильм с талантливым актером и действительно классным танцором!
17:11:15 31-05-2023
Какое счастье, что в моей юности не было камер.
17:46:13 31-05-2023
Спасибо, что в моей юности таких танцев не было...прости Господи. Зато была классныя музыка под которую танцевали и на школьных и домашних вечеринках.
23:54:42 31-05-2023
Гость (17:46:13 31-05-2023) Спасибо, что в моей юности таких танцев не было...прости Гос... Почему не было? Те же "Бальные танцы" с детьми тоже носят не особо пристойный характер, которые можно назвать своеобразной прелюдией к сексу. Давно надо запретить подобные танцы с участием детей.
19:03:05 31-05-2023
Гость (17:11:15 31-05-2023) Какое счастье, что в моей юности не было камер.... Так и танцев таких не было.
07:36:32 01-06-2023
Тоже первая мысль, есть ли у бородатого бронь? Раз возбудили дело, он не мажор
08:02:47 01-06-2023
судить за танго,а уж за ламбаду вообще расстреливать.(сарказм,если кто туп)
11:03:56 01-06-2023
Гость (18:45:05 31-05-2023) Гость (15:41:50 31-05-2023) А что мусора в соц сетях д... Почему "они должны быть на войне". Обоснуйте, пожалуйста!