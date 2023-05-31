В Барнауле из-за "грязного" танца с 15-летней школьницей возбудили дело

Ролик попал в соцсети, где его увидели правоохранители

31 мая 2023, 15:01, ИА Амител

В Барнауле возбудили уголовное дело после вечеринки для подростков, где молодой человек устроил необычный танец с несовершеннолетней, сообщает Telegram-канал Baza.

"Зайти на тусовку можно было всем старше 14 лет. Посетителям всё понравилось, особенно парню с бородой – он станцевал непристойный танец с девушкой", – отмечает канал.

Вечеринка прошла в конце марта. Видео попало в соцсети, где его заметили правоохранители. Оказалось, что девушке всего 15 лет.

25 мая возбудили уголовное дело за "развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста".