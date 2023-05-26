В Барнауле из-за ремонтов в начале лета перекроют несколько дорог

Некоторые перекрытия продлятся сутки, а некоторые — больше месяца

26 мая 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за ремонта перекроют несколько дорог. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии краевой столицы.

С субботы, 27 мая, с 09:00 до 21:00 из-за ремонта канализации перекроют движение на участке улицы Максима Горького в районе здания № 13.

C 08:00 29 мая до 10:00 10 июля проезд перекроют на участке дороги по улице Папанинцев в районе пересечения с переулком Сейфуллинским. Там рабочие займутся ремонтом теплотрассы. Это ограничение повлияет на движение автобуса маршрута № 41 – он будет проезжать через улицу Партизанскую.

Также с 08:00 31 мая до 17:00 15 июля перекроют участок в районе дома № 165 по улице Гущина. Там также пройдёт ремонт теплотрассы.

С 9 по 12 июня в период с 20:00 до 08:00 закроют движение автотранспорта по всей ширине проезжей части улицы Шевченко в районе здания № 170. Там займутся ремонтом железнодорожного переезда.