В Барнауле изменилась схема движения автобуса № 60 из-за потопа на улице Попова
Маршрут поменялся по пути в сторону Взлетной
30 марта 2024, 09:50, ИА Амител
Автобус № 60 / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле из-за подтопления улицы Попова талыми водами изменили схему движения автобуса № 60, сообщили в мэрии.
В сторону улицы Взлетной транспорт теперь едет по Солнечной Поляне, затем выезжает на Павловский тракт и потом поворачивает на Попова.
В обратном направлении автобус движется без изменений.
Обновлено в 13:20. Автобус восстановил движение по прежнему маршруту.
29 марта в Барнауле ограничили движение транспорта по четной стороне улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта из-за подтопления.
На месте работают сотрудники "Автодорстроя".
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