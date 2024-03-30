В Барнауле изменилась схема движения автобуса № 60 из-за потопа на улице Попова

Маршрут поменялся по пути в сторону Взлетной

30 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Автобус № 60 / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле из-за подтопления улицы Попова талыми водами изменили схему движения автобуса № 60, сообщили в мэрии.

В сторону улицы Взлетной транспорт теперь едет по Солнечной Поляне, затем выезжает на Павловский тракт и потом поворачивает на Попова.

В обратном направлении автобус движется без изменений.

Обновлено в 13:20. Автобус восстановил движение по прежнему маршруту.

29 марта в Барнауле ограничили движение транспорта по четной стороне улицы Попова от Энтузиастов до Павловского тракта из-за подтопления.

На месте работают сотрудники "Автодорстроя".