В Госдуме рассказали, выйдет ли Россия из ВОЗ

Ранее организацию покинули США

22 января 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"На данный момент выход России из ВОЗ не обсуждается", – сказал парламентарий, уточнив при этом, что с учетом излишней политизированности организации все сценарии возможны.

Леонов также выразил надежду, что после решения Америки "чиновники очнутся" и восстановят организацию, "которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья".

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения стало "неправильное отношение к пандемии" и другие кризисы в области здравоохранения, неспособность организации к срочным реформам, требования от США "несправедливо обременительных выплат" и "неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ".