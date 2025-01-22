В Госдуме рассказали, выйдет ли Россия из ВОЗ
Ранее организацию покинули США
22 января 2025, 12:30, ИА Амител
Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"На данный момент выход России из ВОЗ не обсуждается", – сказал парламентарий, уточнив при этом, что с учетом излишней политизированности организации все сценарии возможны.
Леонов также выразил надежду, что после решения Америки "чиновники очнутся" и восстановят организацию, "которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья".
20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения стало "неправильное отношение к пандемии" и другие кризисы в области здравоохранения, неспособность организации к срочным реформам, требования от США "несправедливо обременительных выплат" и "неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ".
12:39:04 22-01-2025
Ну а чё, у США нет лишних денег платить черт знает за что, а российским депутатам бюджетных денег не жаль, можно и ВОЗ спонсировать.
13:04:49 22-01-2025
Вспомните ковид и решите, нужен ли нам этот наВОЗ, рекомендации которого истребляли человечество "научными рекомендациями"
14:17:58 22-01-2025
Когда закроют эту думу?
14:19:04 22-01-2025
И очень плохо, что не обсуждается. Заодно прекратить и бред о необходимости развития безуглеродной энергетики ...
15:38:09 22-01-2025
Нельзя выходить. Там же дети уважаемых людей служат.