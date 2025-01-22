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В Госдуме рассказали, выйдет ли Россия из ВОЗ

Ранее организацию покинули США

22 января 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com
Фото: Mark König / unsplash.com

Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"На данный момент выход России из ВОЗ не обсуждается", – сказал парламентарий, уточнив при этом, что с учетом излишней политизированности организации все сценарии возможны.

Леонов также выразил надежду, что после решения Америки "чиновники очнутся" и восстановят организацию, "которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья".

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения стало "неправильное отношение к пандемии" и другие кризисы в области здравоохранения, неспособность организации к срочным реформам, требования от США "несправедливо обременительных выплат" и "неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран – членов ВОЗ".

Россия здравоохранение

Комментарии 5

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Гость

12:39:04 22-01-2025

Ну а чё, у США нет лишних денег платить черт знает за что, а российским депутатам бюджетных денег не жаль, можно и ВОЗ спонсировать.

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Гость

13:04:49 22-01-2025

Вспомните ковид и решите, нужен ли нам этот наВОЗ, рекомендации которого истребляли человечество "научными рекомендациями"

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Гость

14:17:58 22-01-2025

Когда закроют эту думу?

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Чучмек

14:19:04 22-01-2025

И очень плохо, что не обсуждается. Заодно прекратить и бред о необходимости развития безуглеродной энергетики ...

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Гость

15:38:09 22-01-2025

Нельзя выходить. Там же дети уважаемых людей служат.

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