В Приморье нашли пропавшую в годы ВОВ подлодку

"Малютку" обнаружили в заливе Петра Великого

07 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников обнаружил в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа "Малютка". Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Предположительно, обнаруженная субмарина является подводной лодкой М-49 ТОФ, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года. На подводной лодке М-49 погиб экипаж в составе 22 человек", – говорится в публикации.

Поиски подлодок велись почти 20 лет. Определить точное место гибели моряков и тип обнаруженной субмарины удалось экипажу спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов".

Подводные лодки типа "М" – "Малютка" – советские подводные лодки времен Второй мировой войны, наиболее малоразмерные подводные лодки в СССР в этот период. Подлодки типа "М" активно участвовали в Великой Отечественной войне. Предназначенные для ближней защиты берегов и морских баз, они оказались способны вести успешные боевые действия даже у побережья противника и во вражеских гаванях. Всего было построено 153 подводные лодки типа "М", 78 из них – до войны, 22 – во время войны и 53 XV серии – после войны.