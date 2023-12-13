Профсоюзы Алтая добились от работодателей обязательства ежегодно повышать зарплату
Минимальный размер зарплаты для бюджетников будет составлять 19 242 рубля, а для организаций реального сектора экономики – 21 070 рублей без учета районного коэффициента и доплат
13 декабря 2023, 20:47, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов рассказал в своем Telegram-канале об итогах 2023 года. Он отметил, что сейчас в регионе выстроена хорошая система социального партнерства, а работодатели согласились взять на себя обязательство индексировать зарплаты ежегодно.
Так, на Алтае на всех уровнях проходят заседания трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Вопросы по оплате труда, его безопасности еще до принятия проходят "нулевое" чтение.
"Конечно, еще есть над чем работать, есть вопросы, где мнение профсоюзов расходится с мнением работодателей или власти, но мы постоянно находимся в конструктивном диалоге", – заявил Панов.Главным итогом года председатель назвал подписание основных соглашений, которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что федеральный МРОТ с 1 января 2024 года будет составлять 19 242 рубля. Таким образом, минимальный размер зарплат для бюджетников в Алтайском крае будет составлять 19 242 рубля, а для организаций реального сектора экономики – 21 070 рублей без учета районного коэффициента и компенсационных выплат.
Кроме того, работодатели взяли на себя обязательство о ежегодной индексации заработной платы – ранее его не было в трехстороннем соглашении.
"Это большая победа профсоюзов. Напомню, что условие о ежегодной индексации работодатели устанавливали по своему усмотрению в коллективных договорах", – добавил Панов.
21:40:02 13-12-2023
Кто бы их слушал. Мели Емеля твоя неделя...
21:49:52 13-12-2023
Инфляция все сожрала
06:29:47 14-12-2023
У большинства серая зарплата - повысят оклад, минимизируют черную часть.
06:49:17 14-12-2023
Гость (06:29:47 14-12-2023) У большинства серая зарплата - повысят оклад, минимизируют ч... а можете конкретизировать немного? сколько % получает серую зп? большинство это более 50% не так ли? 51% это же больше половины и 99% тоже больше половины. так сколько человек получает серую? хотя бы в % назовите, в человеках так и быть не считайте. ну а про источник ваших вселенских познаний я даже спрашивать не стану, чтоб вас в смущение не загонять.
06:58:24 14-12-2023
Гость (06:29:47 14-12-2023) У большинства серая зарплата - повысят оклад, минимизируют ч... Очень интересное заявление) для серой зарплаты нужны наличные, которые не отслеживаются налоговой. Вы работаете водителем маршрутки и считаете, что все работают водителями маршруток? Ну просто другого такого места с кэшем я просто не могу припомнить. А вы вообще в курсе сколько сейчас стоит услуга обналичивания у жуликов? Вы вообще хоть раз подобным пользовались? Вы понимаете насколько трудоемкий этот процесс, чтобы ради пары процентов выгоды рисковать своими активами, а главное свободой лет на 5-8 вперед? Типичное высказывание таракана о космосе.
08:18:21 14-12-2023
Гость (06:58:24 14-12-2023) Очень интересное заявление) для серой зарплаты нужны наличны... На ЦУМ скатайся, часикам к 22, и увидишь тех, о ком пишите