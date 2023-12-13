Профсоюзы Алтая добились от работодателей обязательства ежегодно повышать зарплату

Минимальный размер зарплаты для бюджетников будет составлять 19 242 рубля, а для организаций реального сектора экономики – 21 070 рублей без учета районного коэффициента и доплат

13 декабря 2023, 20:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов рассказал в своем Telegram-канале об итогах 2023 года. Он отметил, что сейчас в регионе выстроена хорошая система социального партнерства, а работодатели согласились взять на себя обязательство индексировать зарплаты ежегодно.

Так, на Алтае на всех уровнях проходят заседания трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Вопросы по оплате труда, его безопасности еще до принятия проходят "нулевое" чтение.

"Конечно, еще есть над чем работать, есть вопросы, где мнение профсоюзов расходится с мнением работодателей или власти, но мы постоянно находимся в конструктивном диалоге", – заявил Панов.Главным итогом года председатель назвал подписание основных соглашений, которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что федеральный МРОТ с 1 января 2024 года будет составлять 19 242 рубля. Таким образом, минимальный размер зарплат для бюджетников в Алтайском крае будет составлять 19 242 рубля, а для организаций реального сектора экономики – 21 070 рублей без учета районного коэффициента и компенсационных выплат.

Кроме того, работодатели взяли на себя обязательство о ежегодной индексации заработной платы – ранее его не было в трехстороннем соглашении.

"Это большая победа профсоюзов. Напомню, что условие о ежегодной индексации работодатели устанавливали по своему усмотрению в коллективных договорах", – добавил Панов.