В Ростове пьяный пациент избил врача металлической трубой
Теперь мужчине грозит реальный срок
18 ноября 2024, 13:20, ИА Амител
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении пациента на врача скорой помощи в Ростове-на-Дону. Как сообщает RostovGazeta, инцидент произошел в больнице на улице Бодрой.
На кадрах, попавших в Сеть, мужчина трубой избивает женщину-врача. По предварительной версии, пьяный пациент разломал кровать, вытащил металлический поручень и напал на жертву в коридоре, нанося удары по телу и голове.
В общей сложности злоумышленник нанес врачу 15 ударов, а также осколком стекла порезал ей шею. Женщину госпитализировали с множественными травмами.
Фигурант находится под стражей. Бастрыкин запросил у главы регионального ведомства доклад о ходе и итогах расследования.
14:18:45 18-11-2024
Побои декриминализировали - психов распоясали. Ждали другого? В Корее за удар - тюрьма. Потому там только ругаются. А у нас даже штрафов норм нет психам.