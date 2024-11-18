В Ростове пьяный пациент избил врача металлической трубой

Теперь мужчине грозит реальный срок

18 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении пациента на врача скорой помощи в Ростове-на-Дону. Как сообщает RostovGazeta, инцидент произошел в больнице на улице Бодрой.

На кадрах, попавших в Сеть, мужчина трубой избивает женщину-врача. По предварительной версии, пьяный пациент разломал кровать, вытащил металлический поручень и напал на жертву в коридоре, нанося удары по телу и голове.

В общей сложности злоумышленник нанес врачу 15 ударов, а также осколком стекла порезал ей шею. Женщину госпитализировали с множественными травмами.

Фигурант находится под стражей. Бастрыкин запросил у главы регионального ведомства доклад о ходе и итогах расследования.