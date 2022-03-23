Какие поправки внесли в закон о фейках о военных и за что еще теперь можно сесть в тюрьму?

В Госдуме РФ 22 марта приняли поправки в УК и КоАП РФ, которые заметно расширяют уже действующий закон о распространении фейков о Вооружённых силах России. Теперь привлекать к ответственности будут за дискредитацию любых госорганов страны, которые работают за рубежом. Причём наказание может быть не только административным, но и уголовным. Свою инициативу законодатели объяснили так: те, кто защищает страну за границей, сам должен быть защищён.

Рассказываем, какие поправки внесли в законодательство, какая ответственность последует за фейки о госорганах и что ещё теперь под запретом.

Что за поправки внесли в закон о фейках о военных? Теперь за недостоверную информацию о работе любых госорганов РФ за рубежом будут наказывать так же, как и за ложные сведения о действиях Вооружённых сил страны. Возможное наказание будет точно таким же, как и по закону о фейках. Поправки ни для кого сюрпризом не стали. В парламенте уже не первый день говорили, что закон о фейках о военных планируют распространить на все государственные органы за границей. Кстати, на самом деле поправки внесли не в закон о фейках (207.3 УК РФ), а в законопроект, который изначально касался ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах (его внесли и приняли в первом чтении ещё в 2021 году). Депутаты просто добавили туда пункты о дискредитации госорганов. Народные избранники приняли такое решение, чтобы пропустить первое чтение и принять законопроект как можно быстрее.

Какие именно госорганы имеются в виду? Любые. Например, уголовное преследование теперь грозит за фейки о Росгвардии, МЧС, прокуратуре, Следственном комитете, если они действуют за рубежом. Более того, даже «гражданские» ведомства теперь тоже защищены от распространения недостоверной информации. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Все, кто защищают интересы России за её пределами — неважно носят они погоны или нет, — должны быть надёжно защищены от любых провокаций, лжи и „чернухи“. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или — представительства Россотрудничества», — цитирует чиновника РБК. В общем, о любом ведомстве, которое связано с государством и работает за рубежом, неофициальную и неподтверждённую информацию публиковать больше нельзя.

Какое наказание последует за фейки о работе госорганов? Наказание предусмотрено такое же, как и за фейки о военных. Так, за распространение недостоверных сведений о действиях государственных органов за границей россияне рискуют получить штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы сроком до трёх лет. Если при этом человек имел корыстные побуждения или использовал своё служебное положение, сумма может увеличиться до пяти миллионов, а срок — до десяти лет. Если же распространение фейков привело к тяжким последствиям, человека могут лишить свободы сроком до 15 лет.

Что ещё добавили в закон о фейках? Кроме того, теперь запрещены и «публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ». За них новые административные штрафы предусмотрели в поправках к КоАП: — для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;

— для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.;

— для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Если же подобные действия сопровождаются ещё и «призывами к проведению несанкционированных митингов, создают угрозу причинения вреда жизни и угрозу массового нарушения общественного порядка», то штрафы предусмотрены ещё выше: — для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;

— для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.;

— для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб. Если нарушитель повторит подобное действие ещё раз в течение года, его ждёт уже уголовное наказание.

Почему поправки в закон приняли так быстро? Действительно, поправки одобрили очень быстро. Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях, а первое и вовсе пропустили. Законопроект даже не получил отзыв правительства и Верховного суда. Из-за этого во фракции КПРФ настаивали на том, чтобы снять законопроект с рассмотрения. Но инициатива поддержки не получила. В Госдуме такую спешку объяснили «набирающей обороты информационной кампанией», которую развернули против России. Так заявила депутат Ирина Панькина. По её словам, сейчас активно распространяются фейки не только о вооружённых силах, но и о посольствах, Росгвардии, МЧС, прокуратуре и Следственном комитете. «Данные тенденции просто недопустимы», — пояснила она РБК.