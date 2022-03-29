Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2022 года?

Часть пенсий в России повысят с 1 апреля. О том, что это произойдёт, было известно давно: выплаты ежегодно индексируются в апреле. А вот на сколько именно пенсионеры станут больше получать, власти пояснили лишь недавно.

Рассказываем, у кого вырастут пенсии с 1 апреля 2022 года, на сколько увеличатся выплаты и ждать ли дополнительной индексации на фоне санкций.

Какие пенсии проиндексируют в России с 1 апреля 2022 года? Речь идёт только о социальных пенсиях, которые ежемесячно выплачивают россиянам, а также о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Кто получает эти пенсии? Социальные выплаты в России назначают тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Мужчинам пособия выплачивают по достижении 70 лет, а женщинам — по достижении 65 лет. Кроме того, социальную пенсию получают инвалиды (включая детей), те, кто потерял кормильца, круглые сироты и дети, чьи оба родителя неизвестны. Пенсии по государственному обеспечению выплачиваются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Повышение коснётся около 4 млн россиян, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. На сколько увеличатся социальные пенсии с 1 апреля? На 8,6%. Такой уровень индексации определён постановлением кабмина РФ, которое уже опубликовано на портале правовой информации. Хотя изначально предполагалось, что социальные пенсии с 1 апреля 2022 года будут увеличены на 7,7%. Но потом все уровни индексации пересчитали, «подтянув» их до реального уровня инфляции в стране по итогам 2021 года. Вот и социальные пенсии тоже повысили так, чтобы «перекрыть» инфляцию за прошлый год. Сколько составит средний размер социальной пенсии после повышения? В среднем — около 11 тысяч рублей. В 2021 году средний размер социальной пенсии составлял 10 183 рубля. После повышения на 8,6% сумма ежемесячной выплаты немного «перевалит» за отметку 11 тысяч. Почему остальные пенсии не проиндексировали? Их уже увеличивали в 2022 году — в январе и феврале. Социальные пенсии индексируют в самую последнюю очередь. Будут ли в 2022 году дополнительно увеличивать размер пенсий? Точно неизвестно, но такая вероятность есть. Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что в ближайшее время власти будут принимать решения по увеличению всех социальных выплат, включая пенсии. Но в каком виде это будет — новая индексация или разовые выплаты, пока неизвестно.