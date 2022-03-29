Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2022 года?
Получать больше денег начнут далеко не все пенсионеры
Часть пенсий в России повысят с 1 апреля. О том, что это произойдёт, было известно давно: выплаты ежегодно индексируются в апреле. А вот на сколько именно пенсионеры станут больше получать, власти пояснили лишь недавно.
Рассказываем, у кого вырастут пенсии с 1 апреля 2022 года, на сколько увеличатся выплаты и ждать ли дополнительной индексации на фоне санкций.
Какие пенсии проиндексируют в России с 1 апреля 2022 года?
Речь идёт только о социальных пенсиях, которые ежемесячно выплачивают россиянам, а также о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению.
Кто получает эти пенсии?
Социальные выплаты в России назначают тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Мужчинам пособия выплачивают по достижении 70 лет, а женщинам — по достижении 65 лет. Кроме того, социальную пенсию получают инвалиды (включая детей), те, кто потерял кормильца, круглые сироты и дети, чьи оба родителя неизвестны.
Пенсии по государственному обеспечению выплачиваются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.
Повышение коснётся около 4 млн россиян, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На сколько увеличатся социальные пенсии с 1 апреля?
На 8,6%. Такой уровень индексации определён постановлением кабмина РФ, которое уже опубликовано на портале правовой информации.
Хотя изначально предполагалось, что социальные пенсии с 1 апреля 2022 года будут увеличены на 7,7%. Но потом все уровни индексации пересчитали, «подтянув» их до реального уровня инфляции в стране по итогам 2021 года. Вот и социальные пенсии тоже повысили так, чтобы «перекрыть» инфляцию за прошлый год.
Сколько составит средний размер социальной пенсии после повышения?
В среднем — около 11 тысяч рублей. В 2021 году средний размер социальной пенсии составлял 10 183 рубля. После повышения на 8,6% сумма ежемесячной выплаты немного «перевалит» за отметку 11 тысяч.
Почему остальные пенсии не проиндексировали?
Их уже увеличивали в 2022 году — в январе и феврале. Социальные пенсии индексируют в самую последнюю очередь.
Будут ли в 2022 году дополнительно увеличивать размер пенсий?
Точно неизвестно, но такая вероятность есть. Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что в ближайшее время власти будут принимать решения по увеличению всех социальных выплат, включая пенсии. Но в каком виде это будет — новая индексация или разовые выплаты, пока неизвестно.