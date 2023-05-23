Вор обокрал вора в Барнауле, тайно сняв деньги с украденного телефона

Мужчина встретил знакомого с похищенным телефоном и во время проверки "мобильного банка" перевёл деньги себе

23 мая 2023, 13:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили двух жителей – одного за хищение денег с банковского счёта, а другого за кражу сотового телефона, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошёл в апреле 2022 года в Барнауле. Мужчина встретил знакомого с похищенным мобильным телефоном, который попросил помочь проверить баланс банковского счёта. Барнаулец согласился.

"Переставив сим-карту в свой телефон, убедившись, что на счёте имеются деньги, подсудимый решил воспользоваться моментом и перевести деньги на свою банковскую карту, не сообщив об этом знакомому", – рассказали в ведомстве.

Сейчас оба барнаульца отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.