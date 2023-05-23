Вор обокрал вора в Барнауле, тайно сняв деньги с украденного телефона
Мужчина встретил знакомого с похищенным телефоном и во время проверки "мобильного банка" перевёл деньги себе
23 мая 2023, 13:11, ИА Амител
В Алтайском крае осудили двух жителей – одного за хищение денег с банковского счёта, а другого за кражу сотового телефона, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошёл в апреле 2022 года в Барнауле. Мужчина встретил знакомого с похищенным мобильным телефоном, который попросил помочь проверить баланс банковского счёта. Барнаулец согласился.
"Переставив сим-карту в свой телефон, убедившись, что на счёте имеются деньги, подсудимый решил воспользоваться моментом и перевести деньги на свою банковскую карту, не сообщив об этом знакомому", – рассказали в ведомстве.
Сейчас оба барнаульца отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.
13:23:30 23-05-2023
оба барнаульца отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима. --------- Вот, надо было 100 лямов тырить, отделались бы условкой))))))))))