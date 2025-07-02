Выдача потребкредитов в Алтайском крае обрушилась на 64,8%

В целом по стране показатель за год упал почти в три раза

02 июля 2025, 08:46, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Алтайском крае резко сократилось потребительское кредитование, сообщает "Толк" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

По данным НБКИ, к началу лета объем выдачи наличных кредитов рухнул на 64,8% по сравнению с маем 2024-го — с 7,6 до 2,7 млрд рублей.

Регион оказался среди антилидеров наряду с Кузбассом (-65,2%), Пермским краем (-65,1%) и Волгоградской областью (-64,5%). Для сравнения: наименьшее сокращение зафиксировали в Воронежской области (-57,9%).

В целом по стране падение за год составило с 571,2 до 213,8 млрд рублей.

Также в Алтайском крае сократился средний размер потребкредита (с 153 до 126 тыс. рублей) и ипотеки (с 3,26 до 3,12 млн рублей).

Тем не менее эксперты НБКИ отмечают признаки стабилизации, так как с начала весны 2025 года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне.