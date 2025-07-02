Выдача потребкредитов в Алтайском крае обрушилась на 64,8%
В целом по стране показатель за год упал почти в три раза
02 июля 2025, 08:46, ИА Амител
В Алтайском крае резко сократилось потребительское кредитование, сообщает "Толк" со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
По данным НБКИ, к началу лета объем выдачи наличных кредитов рухнул на 64,8% по сравнению с маем 2024-го — с 7,6 до 2,7 млрд рублей.
Регион оказался среди антилидеров наряду с Кузбассом (-65,2%), Пермским краем (-65,1%) и Волгоградской областью (-64,5%). Для сравнения: наименьшее сокращение зафиксировали в Воронежской области (-57,9%).
В целом по стране падение за год составило с 571,2 до 213,8 млрд рублей.
Также в Алтайском крае сократился средний размер потребкредита (с 153 до 126 тыс. рублей) и ипотеки (с 3,26 до 3,12 млн рублей).
Тем не менее эксперты НБКИ отмечают признаки стабилизации, так как с начала весны 2025 года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне.
09:12:50 02-07-2025
А количество вкладов и их процент резко выросли. У меня три года была экономика в институте, но этих знаний не достаточно, чтобы понять как возможна такая ситуация. Откуда банки генерируют деньги, на проценты и доходность?
09:26:16 02-07-2025
Гость (09:12:50 02-07-2025) А количество вкладов и их процент резко выросли. У меня три ... Ну МММ откуда генерировал прибыль?
09:37:43 02-07-2025
Гость (09:12:50 02-07-2025) А количество вкладов и их процент резко выросли. У меня три ... % по вкладам соответствует реальной инфляции. какой банк тебе чета там даст за так... берут 30% за кредит, дают 15% по вкладу, остальное себе.
09:48:55 02-07-2025
Гость (09:37:43 02-07-2025) % по вкладам соответствует реальной инфляции. какой банк теб... Ну это если поверхностно.
А если более подробно, то выдали они условно на 500 тыс кредитов, а вкладов на миллион лежит.
Есть ещё версия, что банки в "своё" время прилично заработали и теперь играют в благотворительность. Но мне проще в деда мороза поверить
09:52:21 02-07-2025
Гость (09:12:50 02-07-2025) А количество вкладов и их процент резко выросли. У меня три ... Кредит тебе в банке дают под 35%, а по вкладу платят хорошо если 20%. На эти два процента банки и живут... ;)
11:48:34 02-07-2025
Гость (09:12:50 02-07-2025) А количество вкладов и их процент резко выросли. У меня три ... Сейчас схема не такая, как в классическом учебнике. Банки берут кредиты в Центробанке и иностранных банках, активно спекулируют с валютами, в том числе на внешних рынках. Циферки в рублях поддерживаются в том числе эмиссией наличности, а инфляция, разумеется, растёт. Сейчас наши банки есть часть всемирного банка, как бы нам это ни было неприятно. Так что у них вся бухгалтерия сойдётся.
11:51:15 02-07-2025
Гость (09:12:50 02-07-2025) А количество вкладов и их процент резко выросли. У меня три ... Подожди, еще годик максимум и побегут со вкладов деньги снимать, % по ним уже начали снижаться,и будут у людей денежка еще быстрее обесцениваться
09:17:52 02-07-2025
......Тем не менее эксперты НБКИ отмечают признаки стабилизации, так как с начала весны 2025 года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне........
Рухнул и лежит ровно - это стабильность. СУПЕР !!!
09:53:27 02-07-2025
Гость (09:17:52 02-07-2025) ......Тем не менее эксперты НБКИ отмечают признаки стабилиза... С учетом инфляции, в реальном выражении кредитование падает.
11:55:09 02-07-2025
значит у кого-то продажи рухнули