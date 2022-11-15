Местами метель. О погоде в Алтайском крае 16 ноября
На дорогах в отдельных районах сильная гололедица
16 ноября 2022, 06:03
От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае днём 16 ноября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, к вечеру по западным районам ожидается похолодание.
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололёдные явления, а в западных районах местами будет метель. На дорогах в отдельных районах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с.
В Барнауле от +1 до +3 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
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