Мокрый снег и дождь. О погоде в Алтайском крае 15 ноября

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 15 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, днём пройдут небольшие, местами умеренные, а в предгорьях сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах местами гололедица, возможны гололёдные явления. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле от +3 до +5 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 18 м/с.