В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Барнауле выявили 51 зараженного, в Благовещенском районе, Камне-на-Оби и Новоалтайске – по два человека. В Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах – по одному новому инфицированному.

Таким образом, с начала эпидемии в Алтайском крае выявили 1985 зараженных.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что принимать решение о послаблении ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, будут отталкиваясь не только от ежесуточного прироста заболевших. Кроме этого будут учитываться темпы прироста к предыдущему дню, уровень заболеваемости на отдельных территориях.