В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В Барнауле выявили 51 зараженного, в Благовещенском районе, Камне-на-Оби и Новоалтайске – по два человека. В Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах – по одному новому инфицированному.
Таким образом, с начала эпидемии в Алтайском крае выявили 1985 зараженных.
Ранее глава регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что принимать решение о послаблении ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, будут отталкиваясь не только от ежесуточного прироста заболевших. Кроме этого будут учитываться темпы прироста к предыдущему дню, уровень заболеваемости на отдельных территориях.
Комментарии
Сначала пост про 70 зараженных в онкодиспансере, а через 5 минут он исчезает и оказывается, что 70 - это за день в крае! Совсем заврались... с...
Сначала пост про 70 зараженных в онкодиспансере, а через 5 минут он исчезает и оказывается, что 70 - это за день в крае! Совсем заврались... с...
Все, обратно эту статью добавили.
А заврались реально...
Ну что вы как дети серьёзно воспринимаете это статистику? Должны же понимать, что впереди парад и обнуление.
Такое лёгкое впечатление что краю призовых отпускают на 70 короновирусных ежедневно
"Стабильность признак мастерства" (по осваиванию мотивации)
2.06.2020 13:04
- гость -
А вы Амик каждую минуту штудируете от начала до конца?
Вот действительно нечем заняться человеку.
Пусть ходят дальше без масок и загорают лицами - и заболеваемость так и будет продолжаться. Кактусов еще много, хватит на всех гурманов и плюющих на рекомендации.
Губернатор похоже хочет САБОТИРОВАТЬ поправки в КОНСТИТУЦИЮ. Третий месяц без работы. это такой подарок от власти. Народ обозлить. Самый коррумпированный регион с карантином не унимается.
2.06.2020 13:04
- гость -
В Диспансере 70. В Барнауле 51. То есть примерно 20 неизвестно как пропали. Считаем с поправками. Значит, около 90 в крае.
2.06.2020 14:04
- гость -
В диспансере ВСЕГО 70 за прошедшее время, а не за последние сутки. Разве вы не обратили внимание, что карантин там ДО 10 июня. Если бы с сегодняшнего дня, то это плюс еще 14 дней. Ну элементарно же!
2.06.2020 14:04
- гость -
70 за сколько дней? Там первый случай еще на прошлой неделе зафиксировали
Ну чего вы как дети малые, ей богу. Алтайский край это не онкодиспансер, а онкодиспансер не Алтайский край. Поэтому, 70 чел. в АК, и 70 чел. в онкодиспансере. Итого 70 чел в Алтайском крае. Математика третий класс. Считать разучились что ли? Так попросите статистов они вам сложат, вычтут и разделят как надо. Как надо тому, кому так надо)))
2.06.2020 13:23
- гость -
Вчера писали, что человек постоянно носил маску но все равно заразился вирусом.
Так что сказки про маски можете детям рассказывать! Маски только 100% помогают продавцам их продающим и производителям этих масок в плане обогащения!
Чаще надо на свежем воздухе бывать, радоваться жизни, наплевать на "заботу" правительства!
Походу дело докторов у Лаврентия Павловича, по сравнению с нынешним осваиванием призовых, это цветочки
Хватит уже мусолить это вирус. По масштабам населения края это ничтожные цифры. Лечите больных, и все.
Маски помогают в первую очередь не ЗАРАЗИТЬ, а не заразиться. Чтобы маски работали их должны носить все. Это очевидно. И очевидно что их почти никто не носит