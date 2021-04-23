Вербное воскресенье 2021. Когда наступит праздник и почему славяне отмечают его по-своему

Вербное воскресенье на Руси отмечают за неделю до Пасхи. По церковному календарю праздник имеет другое название – Вход Господень в Иерусалим. Но славяне отмечали этот день задолго до прихода христианства. В рубрике "Вопрос-ответ" amic.ru рассказывает историю праздника и его традиции.
Задолго до христианства славяне отмечали весенний праздник Вербохлёст. Существует даже древняя легенда, объясняющее появление этого праздника. У одной женщины было очень много детей, и как-то она заявила, что плодовитей самой Матери-Земли. За это Земля превратила женщину в вербу.
Но дети не забыли свою мать. И каждый год приходят, поклоняются ей и стегают друг друга веточками вербы, как будто это она благословляет их. Праздник посвящён плодородию, живучести и силе воли.
В ночь накануне праздника ломали ветки вербы (причём старались ломать их у деревьев, которые растут на берегах рек), а в полночь обходили дома с песнями.
Когда входили в избу, всех домочадцев легонько хлестали веточками вербы и приговаривали: "Не я бью – верба бьёт. Верба-хлёст, бей до слёз. Будь здоров, как вода; будь богат, как земля; расти, как верба".
С утра в воскресенье вербохлёст продолжался.
Считалось, что верба помогает прогнать болезни, придаёт физическую силу, смелость и мужество. А ещё – дарит семье здоровое потомство.
Поэтому юноши делали себе в этот день обереги и талисманы из почек вербы. Бездетные женщины тоже носили амулеты из почек вербы.
Кстати, очень многие традиции остались живы и до сегодняшнего дня. Ни в одной другой стране так праздник больше не отмечают.
Вечером накануне Вербного воскресенья верующие приходят в церковь, чтобы поприсутствовать на ночном и утреннем богослужении и послушать проповедь. С собой приносят веточки вербы. Это символ радости и праздника, их освящают святой водой. Число веточек должно соответствовать числу членов семьи.
После освящения вербу приносят домой, высушивают и оставляют до следующего года в доме. Некоторые помещают её возле икон, а кто-то просто развешивает по дому, для того чтобы отгонять недобрых людей, болезни и обеспечить благополучие и хорошие доходы в семье.
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