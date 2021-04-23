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Вербное воскресенье 2021. Когда наступит праздник и почему славяне отмечают его по-своему

, ИА "Амител"
Рассказываем о древних традициях Вербного воскресенья
Верба / Фото: pixabay.com

Верба / Фото: pixabay.com

Вербное воскресенье на Руси отмечают за неделю до Пасхи. По церковному календарю праздник имеет другое название – Вход Господень в Иерусалим. Но славяне отмечали этот день задолго до прихода христианства. В рубрике "Вопрос-ответ" amic.ru рассказывает историю праздника и его традиции.

1
Когда наступит Вербное воскресенье в 2021 году?
В 2021 году Вербное воскресенье выпадает на 25 апреля. Вообще этот праздник не имеет постоянной даты, и каждый год попадает на новый день. Но всегда Вербное воскресенье отмечают за семь дней до наступления Пасхи.
2
Почему Вербное воскресенье называют Вход Господень в Иерусалим?
Потому что праздник на самом деле посвящён дню, когда Иисус Христос вошёл (а вернее въехал на осле) в Иерусалим. Дело в том, что накануне Христос смог воскресить праведника Лазаря из Вифании. Слухи об этом чуде дошли до Иерусалима, и народ встречал Иисуса как царя: радуясь и ликуя. Но этот праздник не о том, как Христос познал земную власть, а о том, что всё земное преходяще. Через пять дней та же толпа, которая ликовала при виде Иисуса и славила Его, кричала: "Распни Его!" Иисус знал о том, что будет, и шёл в этот город, готовясь принять страдания и умереть на кресте, чтобы искупить человеческие грехи.
3
Но тогда при чём тут верба?
Когда Иисус въезжал в Иерусалим, его приветствовали пальмовыми ветками – таким образом оказывая царские почести. В России же пальмы не растут, но зато верба первой расцветает весной. Поэтому на Руси и заменили пальму ветками вербы. Их стали освящать в храме, а сам праздник в народе прозвали Вербным воскресеньем.
4
А почему говорите, что вербное воскресенье очень древний праздник?

Задолго до христианства славяне отмечали весенний праздник Вербохлёст. Существует даже древняя легенда, объясняющее появление этого праздника. У одной женщины было очень много детей, и как-то она заявила, что плодовитей самой Матери-Земли. За это Земля превратила женщину в вербу.

Но дети не забыли свою мать. И каждый год приходят, поклоняются ей и стегают друг друга веточками вербы, как будто это она благословляет их. Праздник посвящён плодородию, живучести и силе воли.

5
И как славяне отмечали вербное воскресенье?

В ночь накануне праздника ломали ветки вербы (причём старались ломать их у деревьев, которые растут на берегах рек), а в полночь обходили дома с песнями.

Когда входили в избу, всех домочадцев легонько хлестали веточками вербы и приговаривали: "Не я бью – верба бьёт. Верба-хлёст, бей до слёз. Будь здоров, как вода; будь богат, как земля; расти, как верба".

С утра в воскресенье вербохлёст продолжался.

Считалось, что верба помогает прогнать болезни, придаёт физическую силу, смелость и мужество. А ещё – дарит семье здоровое потомство.

Поэтому юноши делали себе в этот день обереги и талисманы из почек вербы. Бездетные женщины тоже носили амулеты из почек вербы.
Кстати, очень многие традиции  остались живы и до сегодняшнего дня. Ни в одной другой стране так праздник больше не отмечают. 

6
Как вербное воскресенье отмечали после прихода христианства?
Это очень большой церковный праздник, который отмечали так же широко. В XVI-XVII веках в крупных городах Руси – Москве, Новгороде, Ростове, Казани и других проводили крестный ход, во время него царь или глава городской администрации вёл за узду коня, замаскированного под осла, на котором восседал патриарх или местный архиерей. Шествия проводились ежегодно вплоть до 1697 года и были отменены указом Петра I вместе с патриаршеством.
7
Как отмечают Вербное воскресенье сейчас?

Вечером накануне Вербного воскресенья верующие приходят в церковь, чтобы поприсутствовать на ночном и утреннем богослужении и послушать проповедь. С собой приносят веточки вербы. Это символ радости и праздника, их освящают святой водой. Число веточек должно соответствовать числу членов семьи.

После освящения вербу приносят домой, высушивают и оставляют до следующего года в доме. Некоторые помещают её возле икон, а кто-то просто развешивает по дому, для того чтобы отгонять недобрых людей, болезни и обеспечить благополучие и хорошие доходы в семье.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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