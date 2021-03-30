От мяса отказывать нельзя: диетолог о том, почему поститься вредно

Великий пост – самый строгий и длительный. 40 дней верующие соблюдают ограничения в пище, отказываясь от мяса, яиц, рыбы и молочных продуктов. Но именно эти продукты дают нашему организму белок, аминокислоты для иммунитета. Как не навредить себе во время поста, чем заменить животный белок и стоит ли использовать пост как повод для похудения, рассказала диетолог, к.м.н., специалист по здоровому образу жизни, главный врач КГБУЗ "Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Татьяна Репкина.

А не вредно ли соблюдать строгий пост?

Вредно, говорит диетолог. Длительный полный отказ от мяса, молочных продуктов и яиц нежелателен для нашего организма. Эти продукты содержат множество полезных веществ, таких как железо (в красном мясе), витамины А, Е, D, кальций, который очень важен для профилактики болезней костей и зубов, и, конечно, незаменимые аминокислоты и животный белок – строительный материал, который используется для образования и обновления клеток нашего организма. Без него мышцы теряют эластичность, а кожа становится дряблой и сухой.

Даже священнослужители сейчас не требуют строгого соблюдения канонов поста, отмечая, что самое важное в этот период – воздержание духовное.

"Пост – это в первую очередь духовная работа, направленная на осознанность, мотивацию и самоконтроль, чтобы привести тело и дух в благостное состояние. Если говорить о питании, чревоугодие – это очевидный грех. Но всем тотально рекомендовать ограничительные меры будет неправильно и даже опасно", – говорит Татьяна Репкина.

Она советует соблюдать более мягкий вариант поста, не отказываясь полностью от животных жиров, а снизив их калорийность.

"Учёные считают оптимальным употребление двух порций молочных продуктов в день. Лучше перейти на менее калорийные продукты. Например, покупать молоко жирностью не 3,8%, а 2,5%, сметану – не 20%, а 10%. Это и полезно, и будет сопутствовать снижению количества потребляемых жиров", – советует диетолог.

Специалист подчёркивает: отказ от курения и алкоголя на эти же 40 дней гораздо важнее и полезнее, чем отказ от животной пищи.

"Отказ человека от табака в возрасте от 30 до 40 лет увеличивает продолжительность жизни до десяти лет", – приводит статистику врач.

И всё-таки как выжить без мяса?

Если вы всё же твёрдо решили соблюдать строгий пост, постарайтесь обеспечить регулярное и сбалансированное питание. Завтрак, обед и ужин – обязательны, подчёркивает диетолог.

Животный белок компенсируйте растительным. Употребляйте больше бобовых, сою, чечевицу, нут, орехи и грибы. Лучшим компаньоном к ним станут сложные углеводы: рис, макароны из твёрдых сортов, перловка. Избежать нехватки жиров помогут орехи и семечки. И не забывайте о рыбе. Даже в Великий пост есть дни, когда разрешено подавать на стол блюда из рыбы. Это Благовещение (7 апреля) и праздник Входа Господня в Иерусалим (25 апреля). Рыбная икра разрешена в Лазареву субботу (24 апреля).

Справиться с авитаминозом помогут овощи – не менее 500 г, советует врач:

"Лучше отдавать предпочтение свежим овощам. Но и замороженные – хорошая альтернатива. Овощные салаты прекрасное дополнение к рациону. Клетчатка снижает риск развития рака толстого кишечника, яичников и молочных желёз, способствует снижению холестерина. А также насыщает организм на длительный срок".

Огурцы, помидоры, капуста, морковь и другие овощи подойдут на ужин и в качестве гарнира, и в салате, и как самостоятельное блюдо, говорит диетолог. Картофелем пренебрегать тоже не стоит, но всё должно быть в меру. А вот от жареной картошки лучше отказаться, особенно вечером.

"Рекомендую добавить приём поливитаминов. Это касается как детей, так и взрослых. Есть исключения, когда поливитамины не показаны, но эти исключения составляют 1% людей из общего количества", – отмечает эксперт.

Можно ли поститься детям?

Нет, ограничения могут нанести огромный вред растущему организму, говорит Татьяна Репкина. Чтобы этого избежать, ребёнок должен в достаточном количестве получать микроэлементы, питательные вещества, белки, жиры и углеводы. А потому исключать мясо, творог, яйца, молочные продукты и рыбу из рациона детей нельзя.

"Постом важно не навредить. Тем более ребёнку. Думаю, куда лучше убрать из детского меню газировку, фастфуд, выпечку и другие сладости", – говорит главврач центра.

Также врач призывает родителей не впадать и в другую крайность – не кормить детей через силу. По её словам, питание ребёнка следует выстраивать только по запросу.

Как выходить из Великого поста?

Главный принцип – есть постепенно и понемногу. Особенно это касается мяса. В первые три дня после окончания строгого поста специалист рекомендует употреблять его не более 100 граммов. Через три-четыре дня можно будет порцию увеличить.

Яйца после поста тоже следует вводить в рацион с осторожностью: одного-двух вполне достаточно, чтобы разговеться на Пасху. В противном случае вы рискуете попасть в больницу, так как желудок и кишечник не в силах так быстро перестроиться на тяжёлую пищу.

Диетолог советует и поосторожнее быть с выпечкой. Не переедайте куличей, если следите за фигурой. Куличи, как и белый хлеб, шлифованный рис, мёд, карамель, картофель – это продукты с высоким гликемическим индексом.

"Оптимальная порция – это размер вашего кулачка. Это наш завтрак, обед и ужин. Если съедаем больше, значит, переедаем. Помните: жареная пища – тяжёлая и вредная. Самой оптимальной считается еда, приготовленная на пару, либо вареная. Помните: ты – то, что ты ешь. Эта крылатая фраза, произнесённая Гиппократом, не потеряла актуальности по сей день", – говорит Татьяна Репкина.

Также врач рекомендует исключить из своего меню в этот период сливочное масло и сало, заменив растительными маслами, которые богаты полиненасыщенными "полезными" жирами, а также сократить потребление пончиков, вафель, пирогов и иной кондитерской продукции, которая содержит трансжиры промышленного производства.